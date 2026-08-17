Političari u Gospiću dočekani uzvicima: 'Izdali ste nas mišlju, djelom, riječju i propustom'

Prosvjednici su se u ponedjeljak okupili ispred mjesta održavanja tematske sjednice saborskog Odbora za zaštitu okoliša tražeći hitan početak sanacije ilegalnih odlagališta otpada na području Gospića i proglašenje izvanrednog stanja.

Okupljeni ispred Kulturno-informativnog centra u Gospiću upozorili su da svako daljnje odgađanje sanacije povećava rizik za zdravlje ljudi i za okoliša, posebice zbog mogućeg ispiranja opasnih tvari u rijeke i vodonosnike.

Stajali su iza žute trake s natpisom "Mjesto zločina", a pri dolasku sudionika uzvikivali "izdaja!", "eko mafija" i "lopovi". Nosili su i transparente s porukama "Dom se ne prodaje", "Toksini ne poznaju birokraciju", "Niste nas čuli, sada ćete nas vidjeti" i "Izdali ste nas mišlju, djelom, riječju i propustom".

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović neposredno prije početka sjednice Odbora demonstrativno je u koš za smeće bacio rezultate vještačenja koje je USKOK objavio 6. kolovoza.

Traže proglašenje izvanrednog stanja

Osnivač građanske inicijative "Gospić bez otrova" Antun Zdunić rekao je da očekuje pokretanje procedura za hitno i žurno zbrinjavanje otpada, ne samo na lokaciji bivšeg PPK Velebit nego i na području Rakitovca. "Kompletno područje Rakitovca izostavljeno je iz istražnih radnji, a to je esencijalno za rješavanje ovog problema“, kazao je.

Podsjetio je da je od pokretanja istražnih postupaka prošlo oko godinu i pol dana te upozorio da se problem i dalje proceduralno odgađa, dok oborine mogu ispirati opasne tvari prema rijekama i vodonosnicima. "Kada se koktel opasnih tvari identificira u distribucijskom sustavu za vodoopskrbu, bit će već kasno“, poručio je.

Na pitanje što očekuje od sjednice Odbora, Zdunić je rekao da se nada "zakašnjeloj mjeri proglašenja izvanrednog stanja“, dodajući da lokalna vlast raspolaže instrumentima za takvo postupanje.

Dodao je da dosadašnje analize potvrđuju sumnje građana da je riječ o velikim količinama toksičnog otpada te da bi istraga trebala obuhvatiti i druge moguće lokacije.

'To je problem cijele Hrvatske'

Jedan od prosvjednika pozvao je da se političke prepirke ostave po strani. "To bi trebao biti jedini prioritet, i to odmah“, rekao je Žarko iz Gospića, naglasivši da postoje zakonski mehanizmi koji se mogu aktivirati.

Morana iz Zagreba, koja na području Like ima vikendicu, ocijenila je da problem nije ograničen samo na Liku. "To je problem cijele Hrvatske. Pod zemljom sve ide, a voda je nepredvidiva“, rekla je.