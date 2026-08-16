Čekaju se rezultati vode iz bunara, Milinović otkrio što 'čuva' ličku vodu od onečišćenja: 'Ali idu kiše'

Ne stišava se pritisak javnosti zbog afere s otpadom u Gospiću. U nedjelju su prosvjedovali građani i dio oporbenih političara, a jedno od pitanja koje najviše zabrinjava stanovnike jest može li onečišćenje ugroziti njihovo zdravlje i je li voda koju piju sigurna.

O tome smo razgovarali s gradonačelnikom Gospića Darkom Milinovićem, koji tvrdi da dosadašnje analize nisu pokazale onečišćenje pitke vode.

"Otkad sam ja gradonačelnik, a i prije, nikada nije utvrđeno bilo kakvo onečišćenje pitke vode u Gospiću i to je istina. S tom istinom neki manipuliraju i to nije dobro", rekao je Milinović.

Objasnio je da se mikrobiološke analize vode provode na tjednoj razini, dok se velika analiza radi jednom godišnje.

"Županija, mislim, ima tu drugu B analizu, radi je šest puta godišnje. Ministarstvo zdravstva, mislim, dalo nam je naputak da sada radimo svaka dva tjedna. To će financirati Ministarstvo zdravstva, a mislim i da će biti dano na uvid hrvatskoj javnosti", rekao je.

Milinović je uvjeren da će i nove analize potvrditi dosadašnje rezultate.

"Uvjeren sam da će i te analize pokazati, kao i dvadesetogodišnje analize unazad, da je voda za piće u vodovodima Ličko-senjske županije i ovdje u Gradu Gospiću zdrava za piće."

Čekaju se i rezultati vode iz bunara

Posebno pitanje je voda koju dio stanovnika koristi iz privatnih bunara. Milinović kaže da je Ministarstvo dalo naputak vlasnicima da uzmu uzorke i dostave ih na analizu.

"Naše javno zdravstvo analizirat će ih, a oni koji uzorkuju, odnosno vlasnici tih bunara, tu analizu neće plaćati. Očekujem rezultate analize ovih dana", rekao je.

U ponedjeljak se u Gospiću održava i sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Milinović, međutim, kaže da od same sjednice ne očekuje mnogo.

"Najprije moja konsternacija i konsternacija svih okupljenih da u godinu i pol dana jedan jedini gram opasnog otpada iz Grada Gospića nije odvezen. To je nepopravljiva šteta. Ne očekujem puno", rekao je.

Kaže da bi umjesto dolaska političara radije vidio konkretan početak uklanjanja otpada.

"Čuo sam da sutra dolazi puno političara, ali mi bismo tako voljeli da sutra dođe deset šlepera i da se krene u odvoženje opasnog otpada. Naravno, to je utopija. To se sutra neće dogoditi."

'Da su me Plenković i Vlada poslušali...'

Milinović smatra da je reakcija nadležnih trebala biti brža.

"Da su me poslušali, da su me Andrej Plenković i Vlada poslušali prije šest mjeseci, godinu i pol dana od otkrivanja te afere, dakle prije šest mjeseci, taj opasni otpad bio bi zbrinut i ne bi moglo doći do daljnjeg onečišćenja", rekao je.

Osvrnuo se i na vještačenje koje je objavljeno u sklopu slučaja.

"Ovo vještačenje koje je dano hrvatskoj javnosti, prvi put u povijesti Hrvatske tijekom istražnog postupka dano je vještačenje na uvid hrvatskoj javnosti, otvara puno, puno, puno više pitanja nego što daje odgovora. O tome ću sutra govoriti", najavio je.

Smatra da je njime odgovornost za daljnje poteze prebačena na državnu vlast.

'Vrući krumpir'

"To je jedan vrući krumpir koji je bačen na Ministarstvo, Vladu i Andreja Plenkovića. U tom vještačenju vrlo jasno se govori: daljnja onečišćenja ovise o hitnoj sanaciji."

Problem je, tvrdi Milinović, što hitne sanacije neće biti.

"Ono što smo slušali i što sam čuo jučer, to je sljedećih godinu-dvije dana. A ne zaboravimo da u devetom mjesecu slijede velike kiše i one su opasnost da dođe do daljnjih onečišćenja i ispiranja tla."

Dodaje da je, srećom, struktura ličkog tla takva da bi trebala predstavljati određenu zaštitu za dublje podzemne vode.

"Ličko tlo je formirano na taj način da je tih 20-30 metara gotovo nepropusno prema pravim podzemnim vodama koje se nalaze na 120 metara. Ali o tome ću nešto sutra s državnim odvjetnikom."

Plenkoviću: 'Ako dolazi samo kurtoazno, ne treba dolaziti'

Premijer Andrej Plenković trebao je doći u Gospić, no njegov je dolazak odgođen zbog velikog požara na omiškom području. Milinović kaže da Plenkovića već godinama poziva u Gospić.

"Ja sam Andreja Plenkovića zvao nekoliko godina kao župan. U Grad Gospić nije se pojavio. Je li to zato što nismo ista politička opcija? Ne znam. Zvao sam ga dva puta na svečanu sjednicu Dana grada, nije se pojavio. Čak, štoviše, nijedan ministar nije bio na svečanosti."

Ipak, nada se da će premijer sada doći, ali, kaže, samo ako sa sobom donosi konkretno rješenje.

"Ja se nadam da će Andrej Plenković doći što prije u Gospić, ali ako dolazi samo kurtoazno, onda ne treba dolaziti. Ako dolazi s konstatacijom: 'Za tri mjeseca kreće odvoženje opasnog otpada iz Gospića', onda može doći. Ja bih volio već sutra."

'Imam određene informacije'

Milinović je ranije tražio i sastanak u DORH-u. Kaže da je s državnim odvjetnikom zasad bilo dopisivanja.

"Državni odvjetnik je napomenuo da po zakonu ja, ako imam saznanja o kaznenim djelima, to prijavim. Nisam ja onaj koji traži svjetla reflektora pa bi kazneno prijavljivao kao, ne znam, Troskot", rekao je.

Tvrdi da raspolaže informacijama koje bi DORH trebao analizirati.

"Ja imam određene informacije, a državni odvjetnik je taj koji mora analizirati te informacije, koje su vrlo zanimljive. On mora reći hoće li dignuti kaznenu prijavu ili ne."

O svemu će, najavljuje, govoriti na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode u Gospiću.

"Bit će dosta zanimljivo i oko vještačenja i oko ovoga", zaključio je Milinović.