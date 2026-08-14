Ministrica o Gospiću: 'Voda je zdrava. Za sanaciju smo kontaktirali od 60 do 70 operatera'

Voda za piće u Gospiću i okolici zdravstveno je ispravna, a Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije kontaktiralo je između 60 i 70 inozemnih operatera radi mogućeg zbrinjavanja otpada s ilegalnog odlagališta u Gospiću, rekla je u petak ministrica Marija Vučković.

Na konferenciji za novinare u Gospiću ministrica zaštite okoliša rekla je da se, uz redovita mjerenja, provode i izvanredna uzorkovanja te da su svi parametri vode za ljudsku potrošnju ispod graničnih vrijednosti.

"Voda za piće u Gospiću i cijeloj okolici je zdrava", rekla je Vučković, dodajući da se poduzimaju dodatne aktivnosti, osobito radi praćenja podzemnih voda.

Ministarstvo preuzelo nadležnost nad sanacijom

Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zbog tehničke i kadrovske zahtjevnosti sanacije, preuzeli su nadležnost nad sanacijom ilegalnog odlagališta te poduzeli potrebne pravne i druge pripremne korake, rekla je.

Vučković je pojasnila da se na prvi javni natječaj za sanaciju oko 4500 tona opasnog otpada na otvorenom nije javio nijedan gospodarski subjekt jer su njihove analize pokazale odstupanja od prvotnih parametara. Zbog toga je otvoren drugi natječaj koji je, umjesto do 10. kolovoza, produljen do 25. kolovoza. Ujedno je raspisan i natječaj za sanaciju 650 tona neopasnog otpada u vrećama, s istim rokom za dostavu ponuda.

Kontaktirali između 60 i 70 operatera

Nakon objave cjelovitog izvješća Geotehničkog fakulteta i dopune koja se odnosi na nalaze u podzemnim vodama, Ministarstvo je dodatno istražilo tržište i kontaktiralo između 60 i 70 operatera u inozemstvu.

"Pripremamo užurbano dokumentaciju za nabavu za žurni postupak, paralelno radimo dodatne radnje", rekla je Vučković, najavivši i dodatne istražne bušotine na lokacijama i dubinama koje preporučuju stručnjaci.

Prati se i kvaliteta zraka

Dio kontaktiranih operatera bavi se zbrinjavanjem opasnog otpada, dio upravlja bivšim rudnicima soli koji se danas koriste za zbrinjavanje opasnog otpada. Područje se dodatno prati, a županija već mjeri kvalitetu zraka uz financijsku potporu Fonda i Ministarstva. Gradu Gospiću omogućeno je i sufinanciranje ograđivanja područja te postavljanja videonadzora, dodala je.

"Monitoring se obavlja prije same sanacije, obavljat će se za vrijeme sanacije, poduzimat će se zaštitne radnje, a područje će se monitorirati i nakon što sanacija završi", rekla je ministrica.

Osvrnuvši se na pitanje zašto se ranije nije krenulo u analizu i sanaciju, Vučković je rekla da se radilo o dugotrajnom i ozbiljnom kaznenom djelu protiv okoliša te da je bila u tijeku ozbiljna istraga uz međunarodnu suradnju.

Ministarstvo primilo jednu prijavu

Rekla je da je tadašnje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 21. lipnja 2023. zaprimilo posljednju, odnosno jedinu prijavu građana povezanu s jednim drugim događajem, dok je Državno odvjetništvo postupalo 27. lipnja 2023. i potom surađivalo s nadležnim tijelima.

"Inkriminirano razdoblje početka je 2019. godine", rekla je Vučković, dodajući da će se iz optužnica vidjeti zbog čega nadležna tijela sumnjiče pojedine fizičke i pravne osobe.

Sastanak u Gospiću održan je nakon što je zbog katastrofalnog požara u Omišu odgođena sjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode. Vučković je na početku izrazila sućut obitelji poginule osobe i svima stradalima u požaru te zahvalila vatrogascima i svim žurnim službama.