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Požar u Omišu pogodio i NBA: Iz Amerike stigla snažna poruka podrške

Požar u Omišu pogodio i NBA: Iz Amerike stigla snažna poruka podrške
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Foto: Alex Goodlett/Getty images/Profimedia

Prije odlaska u NBA igrao je u Hrvatskoj za Cedevitu, ali i Zadar gdje se emotivno vezao uz Lijepu našu

14.8.2026.
19:04
Sportski.net
Alex Goodlett/Getty images/Profimedia
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Devastirajući požar koji je zahvatio Omiš izazvao je brojne rakcije među sportašima koji šalju sve više porauka podrške. 

Ivan Perišić je zbog svog grada noć proveo budan, a javio se i Luka Modrić. Poruke su poslali i Hajduk i Dinamo, a emotivnu poruku poslao je i poznati košarkaš iz BiH, Jusuf Nurkić, koji igra u NBA-u za Utah Jazz.

"Strašno. Suosjećam sa svim ljudima koje je ovaj požar pogodio. Čuvajte se, dragi ljudi", napisao je Nurkić uz emotikone slomljenog srca, hrvatske zastave i dlanova sklopljenih u molitvu. Njegov story možete pogledati OVDJE

Nurkić, koji za tjedan dana slavi 32. rođendan, prije odlaska u NBA je igrao u Hrvatskoj i nosio dres Cedevite, ali i Zadra gdje se emotivno vezao uz Lijepu našu. 

Jusuf NurkićPožarOmiš
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