Požar u Omišu pogodio i NBA: Iz Amerike stigla snažna poruka podrške

Devastirajući požar koji je zahvatio Omiš izazvao je brojne rakcije među sportašima koji šalju sve više porauka podrške.

Ivan Perišić je zbog svog grada noć proveo budan, a javio se i Luka Modrić. Poruke su poslali i Hajduk i Dinamo, a emotivnu poruku poslao je i poznati košarkaš iz BiH, Jusuf Nurkić, koji igra u NBA-u za Utah Jazz.

"Strašno. Suosjećam sa svim ljudima koje je ovaj požar pogodio. Čuvajte se, dragi ljudi", napisao je Nurkić uz emotikone slomljenog srca, hrvatske zastave i dlanova sklopljenih u molitvu. Njegov story možete pogledati OVDJE.

Nurkić, koji za tjedan dana slavi 32. rođendan, prije odlaska u NBA je igrao u Hrvatskoj i nosio dres Cedevite, ali i Zadra gdje se emotivno vezao uz Lijepu našu.