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OPASNA VOŽNJA /

Stranac u Mercedesu vozio u suprotnom smjeru na brzoj cesti: 'Poslati ga doma busom!'

Stranac u Mercedesu vozio u suprotnom smjeru na brzoj cesti: 'Poslati ga doma busom!'
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Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

Inače, riječ je o brzoj cesti gdje je ograničenje 70 kilometara na sat pa je puka sreća da nije došlo do nesreće

16.7.2026.
9:13
Dunja Stanković
Prometne zgode i nezgode/Facebook
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Snimka vozača zalutalog u pogršenom smjeru na brzoj cesti od Širine prema Trogiru osvanula je na društvenim mrežama. Sudeći po oznaci datuma i vremena na snimci, sve se dogodilo sinoć oko 21 sata. 

Opasnu situaciju zabilježila je kamera drugog automobila koji se zatekao u tom trenutku na prometnici. "Stranac je večeras brzom cestom u kontra smjeru došao u Solin", stoji u opisu snimke objavljenoj na Facebook stranici "Prometne zgode i nezgode". 

Na snimci se vidi vozilo koje usporava i daje znakove sa sva četiri upaljena žmigavca. Ubrzo je jasno i zašto - pred njim se pojavilo sivo vozilo, čini se Mercedes, koje vozi u krivom smjeru. 

Izazvao ljutite komentare

Popeo se na rubni kamen kako bi se maknuo vozilima koja mu dolaze ususret. 

Inače, riječ je o brzoj cesti gdje je ograničenje 70 kilometara na sat pa je puka sreća da nije došlo do nesreće. 

"Dozvolu poništiti, zaplijeniti auto dok ne plati masnu kaznu i poslati ga busom doma, naravno o svom trošku", smatra jedan korisnik Facebooka ogorčen snimkom. "Drugi put bih pratio znakove raširenih očiju kao sova. Pa koliko bolestan možeš biti", pita se. 

"Nije lako u mraku", nadovezao se drugi komentar. 

Zasad nije poznato kako je vozač završio u suprotnoj prometnoj traci i koliko se dugo njome kretao. Upit smo poslali splitsko-dalmatinskoj i solinskoj policiji, a odgovore ćemo objaviti čim stignu. 

Suprotni SmjerAutomobilBrza CestaSolinTrogir
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