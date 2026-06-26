Zagrmilo na treningu: Vatreni imali nevidljivog i opasnog gosta kojeg se svi boje

Američki bombarder B-2 Spirit, poznat kao moćni i impozantni stealth zrakoplov nevidljiv za radare, preletio je područje iznad Washingtona, Arlingtona i Aleksandrije, gdje se u tom razdoblju priprema hrvatska nogometna reprezentacija za važnu utakmicu protiv Gane na Svjetskom prvenstvu, koja se igra u subotu od 23:00 po našem vremenu.

Riječ je o planiranom preletu koji nije imao vojnu svrhu, nego je organiziran kao dio obilježavanja nadolazeće 250. obljetnice Sjedinjenih Američkih Država. Uz B-2 u letu su sudjelovala i četiri F-35A Lightning II borbena zrakoplova, javlja američki web site ABCNews4.

Preleti su dio šireg programa proslave koji će kulminirati 4. srpnja događajem pod nazivom "Pozdrav Americi”, uz cjelodnevni program i zračne pokazne nastupe iznad Washingtonskog spomenika.

Organizatori najavljuju i vrlo veliki vatromet, za koji se navodi da će uključivati stotine tisuća pirotehničkih sredstava lansiranih s više lokacija, uključujući područje Lincolnova memorijala i platforme na rijeci Potomac.

U programu će sudjelovati i poznate akrobatske i demonstracijske zračne skupine poput Thunderbirds i Blue Angels, kao i timovi F-22 Raptora te F-35B Lightning II iz sastava marinskog korpusa.

Zbog svega toga očekuju se poremećaji u zračnom prometu u zračnoj luci Reagan National, uključujući privremena zatvaranja pista i moguće obustave letova tijekom 3. i 4. srpnja.

U Alexandriji, gdje boravi hrvatska reprezentacija, dio stanovnika je prelet pratio s obale rijeke Potomac, komentirajući ga kroz šalu kao „privilegirano mjesto u prvom redu”.

Reprezentacija bi prema planu trebala uskoro napustiti Alexandriju nakon grupne faze natjecanja, a nastavak turnira mogao bi ih odvesti u Atlantu, Toronto ili Kansas City, ovisno o plasmanu. Pobjeda u skupini vodila bi ih u Atlantu, drugo mjesto u Toronto, a treće u Kansas City, dok se povratak u Hrvatsku zasad ne razmatra.