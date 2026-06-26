Prije 30 godina buntovne spajsice promijenile su pop: Stvorile girl power i osvojile svijet

Obilježava se trideset godina otkako je pjesma Wannabe lansirala Spice Girls u globalnu pop orbitu i pretvorila ih u jedan od najvećih glazbenih fenomena 90-ih. No, njihova priča počinje nekoliko godina ranije, 1994. godine, kada oglas u časopisu The Stage okuplja pet mladih žena - Victoriju Adams (51), Melanie Brown (51), Emmu Bunton (50), Geri Halliwell (53) i Melanie Chisholm (52) - koje ubrzo postaju Posh, Scary, Baby, Ginger i Sporty Spice. Ubrzo se sele u zajedničku kuću, preuzimaju kontrolu nad vlastitom glazbom i odbijaju industrijske pritiske, a njihova upornost kulminira 1996. izlaskom Wannabe, pjesme koja osvaja svijet i pokreće eru “girl powera”.

Iako su isprva djelovale nerazdvojno, napetosti su s vremenom rasle, a vrhunac dolazi 1998. kada Geri Halliwell iznenada napušta grupu usred turneje, što označava početak kraja njihove originalne postave. Preostale članice nastavljaju još neko vrijeme, ali bez iste magije, nakon čega slijedi neodređena stanka i solo karijere.