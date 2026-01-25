Nakon teških optužbi sina Brooklyna, Victoria Beckham podijelila fotografiju s proslave

Britanska modna dizajnerica i bivša članica pop grupe Victoria Beckham (51) provela je vikend u društvu svojih kolegica iz benda Spice Girls na proslavi 50. rođendana Emme Bunton. Fotografiju s proslave, održane u Soho Farmhouseu, podijelila je na Instagramu uz emotivnu poruku: "Sretan rođendan najljepšoj duši. Toliko vas volim, djevojke." Jedina koja nije prisustvovala bila je članica Mel B.

Vesela proslava unatoč teškom tjednu

Okupljanje kolegica uslijedilo je samo nekoliko dana nakon što je Victoriju, kako tvrde prijatelji, "shrvala izjava" njezinog sina Brooklyna Beckhama (26). U ponedjeljak je Brooklyn objavio opsežnu izjavu na šest stranica u kojoj navodi da ne želi pomirenje s obitelji, a posebno je istaknuo svoju majku Victoriju.

Brooklynove optužbe

Brooklyn je tvrdio da je Victoria "ukrala" prvi ples na njegovom vjenčanju sa suprugom Nicolom Peltz (28) te da je plesala "vrlo neprimjereno" pred svima. Dodao je da su roditelji pokušavali utjecati na njegovu vezu i da je obiteljski brend "Beckham" za majku uvijek na prvom mjestu. Izvori bliski obitelji navode da se Victoria osjeća "izdano", pogotovo jer je godinama štitila sina od medijskog pritiska.

Podrška prijateljicama

Iako je privatno proživljavala težak tjedan, Victoria je na proslavi pokazala vedrinu i povezanost s kolegicama iz Spice Girls. Fotografija je izazvala brojne reakcije fanova, koji su pohvalili njezinu eleganciju, stil i emotivnu poruku koju je poslala prijateljicama.

POGLEDAJTE VIDEO:Doznajemo detalje masovne tučnjave Torcide i Delija: 'Jedan ima ozljedu glave, kičme, ruke...'