Geri Halliwell /

Crvenokosa 'spajsica' napustila je bend bez ikakvog objašnjenja i potpuno promijenila imidž

Foto: Profimedia
Kada su Spice Girls 1996. godine izdale singl "Wannabe", malo tko je mogao predvidjeti potres koji će izazvati.
Bila je lice generacije, utjelovljenje slogana "Girl Power" i vatrena crvenokosa buntovnica u haljini s britanskom zastavom koja je prkosila pravilima. Geraldine Estelle Halliwell, svijetu poznatija kao Ginger Spice, bila je više od pjevačice; bila je kulturni fenomen. No, iza blještavila pozornice i globalne slave krio se put ispunjen osobnim borbama, iscrpljenošću i potragom za identitetom koja ju je na kraju odvela daleko od svijeta pop glazbe.

Njezina transformacija od Ginger Spice do uglađene dame priča je o sazrijevanju pod nemilosrdnim svjetlima reflektora. Put je bio turbulentan, ali Geri je dokaz da se prava moć možda krije upravo u sposobnosti da se iznova definira vlastiti život, daleko od očekivanja drugih.

11.4.2026.
10:31
Hot.hr
Profimedia
Geri HalliwellSpice GirlsSpajsice
