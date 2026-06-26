Svi su gledali u Karlovčanku u rozim hlačicama: Osmijehom bodrila zgodne nogometaše

Ljetne večeri, prepune tribine i navijanje za svoj kvart ponovno su obilježili Karlovac. Na igralištu kod Sokolskog doma 25. lipnja započeo je Malonogometni turnir gradskih četvrti i mjesnih odbora, jedno od najprepoznatljivijih sportskih događanja u sklopu Zvjezdanog ljeta. Na turniru ove godine nastupa 12 momčadi koje predstavljaju gradske četvrti i mjesne odbore, a bodre ih lijepe navijačice i prijatelji.

Kako je izgledala topla, ljetna večer u Karlovcu, donosi fotogalerija KA portala.