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HOLLYWOODSKI LJEPOTAN /

Osmijeh koji obara s nogu, pogled od kojeg žene gube glavu: Jacob Elrodi slavi rođendan

Osmijeh koji obara s nogu, pogled od kojeg žene gube glavu: Jacob Elrodi slavi rođendan
Foto:
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Visok, karizmatičan i s aurom starog Hollywooda, australski glumac Jacob Elordi, koji danas slavi 29. rođendan, u svega nekoliko godina postao je globalni fenomen. Prešao je put od tinejdžerske zvijezde Netflixovih romantičnih komedija do karakternog glumca kojeg traže redatelji poput Sofije Coppole i Guillerma del Tora. No, dok njegov profesionalni uspon plijeni pažnju, javnost je podjednako, ako ne i više, fascinirana njegovim turbulentnim ljubavnim životom i statusom novog holivudskog seks simbola,

Najbolja izdanja ženama neodoljivog Jacoba Elrodija pogledajte u galeriji

26.6.2026.
18:11
Hot.hr
Anfisa Polyushkevych/Landmark Media/imago stock&people/Profimedia
Jacob ElordiGlumac
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