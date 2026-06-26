Osmijeh koji obara s nogu, pogled od kojeg žene gube glavu: Jacob Elrodi slavi rođendan

Visok, karizmatičan i s aurom starog Hollywooda, australski glumac Jacob Elordi, koji danas slavi 29. rođendan, u svega nekoliko godina postao je globalni fenomen. Prešao je put od tinejdžerske zvijezde Netflixovih romantičnih komedija do karakternog glumca kojeg traže redatelji poput Sofije Coppole i Guillerma del Tora. No, dok njegov profesionalni uspon plijeni pažnju, javnost je podjednako, ako ne i više, fascinirana njegovim turbulentnim ljubavnim životom i statusom novog holivudskog seks simbola,

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