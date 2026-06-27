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ISABELLE ADJANI /

Nesretni život prelijepe ikone filma: Slavni glumac je ostavio trudnu na najbrutalniji način

Nesretni život prelijepe ikone filma: Slavni glumac je ostavio trudnu na najbrutalniji način
Foto: Societe Nouvelle de Cinematograp/Christophel Collection/Profimedia
Rođena 1955. u pariškom predgrađu od oca Alžirca i majke Njemice, Isabelle Yasmine Adjani odrastala je u dvojezičnom kućanstvu, osjećajući se kao autsajder. Otac, strog i konzervativan, branio joj je da se gleda u ogledalo, no nije mogao spriječiti da se njezin talent rano prepozna.
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Isabelle Adjani, ikona francuskog filma  čije su prodorne plave oči i sposobnost da utjelovi najsloženije emocije obilježile generacije, i danas slovi za jednu od najvećih europskih glumic  Njezina karijera, ovjenčana s rekordnih pet nagrada César, ali i dvije nominacije za Oscara, priča je o beskompromisnom talentu. Ipak, njezin privatni život, obilježen jednako intenzivnim dramama kao i njezine uloge, često je prijetio zasjeniti njezina profesionalna postignuća, a najdublji ožiljak ostavila je strastvena i naposljetku brutalno okončana veza s glumcem Danielom Day-Lewisom.

Cijelu priču o neodoljivoj glumici koja danas slavi 71. rođendan  i njenom turbulentnom privatnom životu saznajte u galeriji

27.6.2026.
7:08
Hot.hr
Jerome Prebois/Christophel Collection/Profimedia
Isabelle AdjaniDaniel Day-lewisGlumica
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