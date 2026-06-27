Nesretni život prelijepe ikone filma: Slavni glumac je ostavio trudnu na najbrutalniji način

Isabelle Adjani, ikona francuskog filma čije su prodorne plave oči i sposobnost da utjelovi najsloženije emocije obilježile generacije, i danas slovi za jednu od najvećih europskih glumic Njezina karijera, ovjenčana s rekordnih pet nagrada César, ali i dvije nominacije za Oscara, priča je o beskompromisnom talentu. Ipak, njezin privatni život, obilježen jednako intenzivnim dramama kao i njezine uloge, često je prijetio zasjeniti njezina profesionalna postignuća, a najdublji ožiljak ostavila je strastvena i naposljetku brutalno okončana veza s glumcem Danielom Day-Lewisom.

Cijelu priču o neodoljivoj glumici koja danas slavi 71. rođendan i njenom turbulentnom privatnom životu saznajte u galeriji