Eksplodirao novi skandal na SP-u! Iran i Egipat digli se protiv Pridea, FIFA gasila požar

Utakmica Svjetskog prvenstva između Irana i Egipta, odigrana u petak u Seattleu, bila je utakmica odluke za Egipat i Iran za prolaz u nokaut fazu. No, odlukom lokalnih organizatora da susret brendiraju kao "Pride Match" (Utakmica ponosa) povodom gradskog vikenda ponosa, sport je pao u drugi plan.

Sudar dviju reprezentacija iz zemalja koje kriminaliziraju homoseksualnost s liberalnim američkim gradom stvorio je diplomatsku i kulturnu oluju koja je zasjenila i sam rezultat na terenu.

Reakcije iz Teherana i Kaira bile su brze i nedvosmislene. Dva nogometna saveza, pozivajući se na "duboke kulturne i vjerske zajedničke točke", uputila su službeni prosvjed FIFA-i. Iranski nogometni savez zatražio je da se spriječe bilo kakve "ceremonije ili promotivne aktivnosti" povezane s, kako su naveli, "ovim pokretom", ne imenujući izravno LGBTQ+ zajednicu. "Naš je stav da nikakve ceremonije povezane s ovim pokretom ne bi smjele biti prisutne unutar stadiona", poručili su. Egipatski savez bio je jednako izravan, navodeći da "kategorički odbija održavanje bilo kakvih aktivnosti povezanih s podrškom homoseksualnosti", jer se to protivi "kulturnim, vjerskim i društvenim vrijednostima" regije.

Svjetska nogometna federacija našla se u nezavidnom položaju, balansirajući između vrijednosti grada domaćina i osjetljivosti članica. Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino pokušao je smiriti tenzije, pojasnivši da "neće biti 'Utakmice ponosa' na Svjetskom prvenstvu". Naglasio je da se u Seattleu igra utakmica SP-a, a da su događaji u gradu organizirani od strane vanjskih organizacija i "nemaju nikakve veze sa samom utakmicom". Ipak, u službenom priopćenju FIFA je potvrdila da je prvenstvo "inkluzivan događaj" te da su "zastave duginih boja... dopuštene" u skladu s pravilnikom o ponašanju na stadionima. Time su poručili da, iako se distanciraju od službenog brendiranja, neće zabraniti navijačima iskazivanje podrške.

Unatoč pritisku, lokalni organizacijski odbor SeattleFWC26 nije popustio. Planovi su nastavljeni, a naglasak je stavljen na proslave izvan stadionskog prstena, nad kojim FIFA nema jurisdikciju. "Dan utakmice ponosa za nas je oduvijek bio veći od same nogometne utakmice. To je proslava vidljivosti i zajedništva na razini cijeloga grada", izjavila je Hedda McLendon iz organizacijskog odbora. Organizatori su istaknuli da je ovo prilika da se svijetu pokaže kako izgleda život u mjestu gdje je LGBTQ+ zajednica zaštićena. Grad je uoči utakmice doista bio ispunjen kontrastima: uz navijače u dresovima Irana i Egipta, ulice su bile ukrašene duginim bojama, a lokalni aktivisti iskoristili su priliku za isticanje poruka o ljudskim pravima.

Sama utakmica završila je neriješeno 1:1, rezultatom koji je Egipat odveo u nokaut fazu, ali koji je ostao u sjeni dubokih podjela. Slučaj "Utakmice ponosa" postao je tako studija slučaja o tome kako se globalni sportski događaji neizbježno sudaraju s kompleksnim geopolitičkim i kulturnim stvarnostima današnjice.