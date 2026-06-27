Iranci opet u napadu na organizaciju: 'Ovo je bila nepravda na Svjetskom prvenstvu'

Izbornik Egipta Hossam Hassan rekao je da su njegovi igrači, iako nisu očekivali da će utakmica s Iranom biti tako teška, ipak ostvarili plan.

"Danas nismo znali koliko će utakmica biti teška“, rekao je izbornik Egipta Hossam Hassan. "Igrači su bili spremni i znali su plan. Prvi put smo se kvalificirali za sljedeće kolo i propustili smo vrh skupine samo zbog gol-razlike."

"Čestitam svim Egipćanima. Dominirali smo posjedom lopte tijekom cijele utakmice, ali morali smo se povući nakon ozljede Fatouha jer smo igrali samo s 10 igrača", dodao je egipatski izbornik.

Fatouh se ozlijedio u 80. minuti nakon što je Egipat izvršio pet zamjena, prisiljavajući svoju momčad na oprezniji pristup.

Međutim, Egipat je završio utakmicu s još nekoliko ozljeda jer je branič Mohamed Abdelmonem zadobio ozljedu, dok se situacija s već ozlijeđenim Hamdyjem Fathyjem i Hossamom Abdelmaguidom tek treba riješiti. A i zvijezda Mohamed Salah je tražio da bude zamijenjen zbog ozljede.

"Došli smo ovdje s 26 igrača, i čak i ako nekoliko igrača nedostaje, imamo borce na terenu i imam puno povjerenje u njih. Imam ratnike. Imam egipatske igrače koji su vrijedni povjerenja koje im je ukazano. Ne brinem se zbog nedostajućih igrača. Imam potpuno povjerenje u sve u ovoj momčadi. Da se brinem svaki put kad bismo imali ozljedu, onda ne bih bio spreman trenirati egipatsku reprezentaciju", rekao je dodajući da će Salahovo stanje biti procijenjeno.

Hassan je rekao da je prerano za utvrđivanje opsega problema, iako se čini da nije ozbiljan.

"Tražio je da izađe. Ako igrač zatraži zamjenu, to znači da je nešto osjetio", rekao je Hassan za beIN Sports. "Provjerit ćemo u čemu je problem. Procijenit ćemo ga."

Hassan je pozdravio egipatski napredak u nokaut fazu kao ponosno postignuće za zemlju, arapski svijet i Afriku, rekavši da će se njegova momčad sada usredotočiti na pripreme za sljedeći krug.

"Pripremit ćemo se, naporno raditi i učiniti sve što možemo za ono što slijedi", rekao je.

Iranski izbornik Amir Ghalenoei još je jednom, nakon remija s Egiptom u zadnjoj utakmici grupne faze u petak u Seattleu, kritizirao putna ograničenja koja su Sjedinjene Države nametnule njegovoj reprezentaciji.

"Zemlja domaćin nas je vrlo nepravedno tretirala", rekao je Ghalenoei novinarima nakon utakmice. "Da nam je zemlja domaćin dopustila da stignemo dva tjedna ranije, da budemo spremniji... bili bismo u boljoj formi, fizički, mentalno. Međutim, uskratili su nam tu pravdu."

"Prije sam mislio da smo stvarno potpuno potlačena momčad, ali nakon ove tri utakmice primijetio sam da i mi imamo lošu sreću", rekao je. "Pozivam FIFA-u: ne dopustite domaćinima da se prema igračima i momčadima ponašaju na isti način na budućim svjetskim prvenstvima."

Iranska reprezentacija će u Meksiku, koji je suorganizator turnira sa SAD-om i Kanadom, pričekati da vidi hoće li prvi put proći u nokaut fazu na SP-u.

"Momčad je došla sa svetim ciljem, a to je bio dobro trenirati i igrati. Ako Bog da, prođemo dalje, dat ću im dan da se pravilno oporave, možda odu na plažu da se malo mentalno opuste", rekao je Ghalenoei.

Kapetan iranske reprezentacije Mehdi Taremi je doveo u pitanje je li njegova momčad dobrodošla na Svjetskom prvenstvu, oštro kritizirajući uvjete u kojima igraju u Sjedinjenim Državama.

Taremi je rekao da su uvjeti bili nepravedni, opisao turnir kao logističku "katastrofu" i pozvao FIFA-u, globalno upravno tijelo, da pokuša riješiti situaciju.

"FIFA, ona mora riješiti svaki problem ovdje, ali nažalost nije mogla od početka", rekao je Taremi koji je u utakmici promašio jedanaesterac.

"Kako je moguće da uvijek moramo putovati u Tijuanu? Volimo ljude Meksika. Volimo Tijuanu, tako je dobra, oni su tako skromni ljudi.

Volimo ih! Ali kao profesionalni igrači, u profesionalnom natjecanju, to nije ispravno", rekao je Taremi.