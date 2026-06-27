U sudačkoj nadoknadi ostali bez svega: Centimetri ih dijelili od nokauta, sada čekaju Hrvatsku

Drama u Seattleu obilježila je dvoboj Irana i Egipta, a konačnih 1:1 donijelo je mnogo više razloga za slavlje Egipćanima nego njihovim protivnicima. Iran je u posljednjim trenucima susreta bio uvjeren da je stigao do pogotka vrijednog plasmana u nokaut fazu, no intervencija VAR-a ugasila je njihove snove.

U kaotičnoj završnici nakon slobodnog udarca egipatski vratar Mostafa Shobier prvo je obranio jedan pokušaj, ali se lopta odbila do iranskog stopera Shoje Khalilzadeha, koji ju je pospremio u mrežu. Iranski nogometaši i navijači počeli su slaviti pogodak koji je mogao promijeniti tijek njihove sudbine na Svjetskom prvenstvu.

Međutim, slavlje nije dugo trajalo. Nakon višeminutne provjere u VAR sobi pogodak je poništen zbog zaleđa, što je izazvalo nevjericu među iranskim igračima. Iako se na prvi pogled činilo da se Khalilzadeh nalazio iza egipatskog braniča Yassira Ibrahima, VAR je utvrdio da je u trenutku dodavanja bio ispred pretposljednjeg protivničkog igrača. Situaciju pogledajte OVDJE.

Ključ cijele situacije bio je položaj egipatskog vratara, koji je tijekom akcije izašao daleko od svojih vrata. Budući da se vratar više nije nalazio među posljednja dva obrambena igrača, kao pretposljednji igrač računao se branič Hamza Abdelkarim. Upravo je u odnosu na njegovu poziciju procijenjeno da je Khalilzadeh bio u zaleđu, zbog čega je pogodak opravdano poništen prema pravilima igre.

Iran se ni nakon toga nije predavao te je do kraja utakmice stvorio još dvije odlične prilike, no Egipćani su izdržali završni pritisak i osvojili bod koji im je bio dovoljan za drugo mjesto u skupini i plasman u osminu finala. U sljedećoj fazi natjecanja očekuje ih ogled protiv Australije.

Za Iran je rasplet bio daleko bolniji. Remi ih je ostavio na trećem mjestu skupine, a njihova sudbina više nije u vlastitim rukama. Još uvijek imaju teoretske izglede za prolazak među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija, ali ovise o ishodima preostalih utakmica.

Najcrnji scenarij za Irance dogodit će se ako Alžir i Austrija remiziraju u skupini J, DR Kongo pobijedi Uzbekistan, a Hrvatska osvoji barem bod protiv Gane. U tom slučaju Iran će ostati bez plasmana u nokaut fazu.

Samo nekoliko centimetara i jedna VAR odluka dijelili su Iran od povijesne pobjede i sigurnog prolaska dalje. Umjesto slavlja uslijedilo je veliko razočaranje, dok je Egipat zahvaljujući toj odluci uspio sačuvati bod koji mu je otvorio vrata osmine finala.