Evo kad i gdje gledati odlučujuću utakmicu Hrvatske za drugi krug SP-a i Formulu 1

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu igra ključnu utakmicu skupine L protiv Gane na Svjetskom prvenstvu 2026 u Sjevernoj Americi. Susret se igra u Philadelphiji na stadionu Lincoln Financial Fieldu.

BOŽE, POMOZI! / Evo što treba Hrvatskoj za drugi krug Svjetskog nogometnog prvenstva

Subota

Hrvatska - Gana na SP-u od 23:00 na HRT 1

Utakmica počinje u 23:00 sata po hrvatskom vremenu (CEST), a možete ga gledati na HRT-u 1, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

"Vatreni“ u susret ulaze s ciljem osvajanja bodova koji bi im mogli osigurati plasman u nokaut fazu natjecanja, a eventualna pobjeda značila bi i mirniji završetak grupne faze. Hrvatska može završiti na sva tri mjesta u grupi L, a više o tome čitajte - OVDJE.

U istoj skupini L igra se i drugi susret između Paname i Engleske, koji također može utjecati na konačni poredak.

"Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazu, protiv suparnika koji je osigurao prolaz. Nisu primili gol, opasni su u tranziciji. Moramo igrati bolje, nego prošle dvije utakmice, popraviti neke segmente u igri. U prvom redu moramo biti koncentrirani u fazi obrane, imati više odgovornost. Ne gubiti posjed lopte tako lako, kao što je bilo do sada," kazao je Zlatko Dalić na pressici noćas po našem vremenu u Philadelphiji.

"Protok lopte mora biti brži, malo smo tu prespori. Svjesni smo što donosi utakmica protiv protivnika koji je napravio dobre stvari. Bit će nam jako teško, ali mi znamo svoj cilj. Moramo napraviti ono što želimo," dodao je.

Dalić je istaknuo kako "Vatreni" do sada nisu bili na nivou.

"Nismo bili na nivou, kakvi smo na treninzima. Sutra je prigoda da se popravimo, nikada prije nismo griješili u pasu i dodavanju lopte, ovdje lako gubimo lopte, moramo biti sigurniji. Malo nam je lakše nakon pobjede protiv Paname, ali neki rezultati nam ne idu u prilog, ali ne trebamo to gledati. Moramo gledati sebe i ne čekati da neko drugi nešto napravi za nas. Vjerujem da ćemo sutra biti pravi".

Treći trening VN Austrije u 12.30, kvalifikacije u 16.00, oboje na RTL-u 2 i Voyo

U subotu prije utakmice Hrvatske i Gane, možete uživati u Formuli 1. Na kultnom Red Bull Ringu u Spielbergu u Austriji na rasporedu je treći trening i kvalifkacije. Treći trening na rasporedu je u 12.30 do 13.30, a kvalifikacije se voze od 16:00 do 17:00. Sve možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Formula 2 i Formula 3 u 14.15, odnosno 10.05 na platformi Voyo

Naravno, prije Formule 1 na platformi Voyo možete gledati i dva sprinta u Formuli 2 i Formuli 3. Prvi sprint u Spielbergu na rasporedu je od 10.05 u subotu i radi se o onom u Formuli 3, dok je sprint u Formuli 2 u 14.15. Sve možete u tekstualnom prijenosu UŽIVO pratiti na portalu Net.hr.

Engleska - Panama 21:00 na HRT 2

Engleska odrađuje svoj susret protiv Paname u ranijem večernjem terminu od 21:00 sat, što dodatno utječe na rasplet skupine L i kalkulacije oko konačnog poretka. Ovaj dvoboj pratite ćemo jednim okom jer se radi o našoj, "hrvatskoj" skupini.

Nedjelja

Formula na RTL-u u 14.00, Velika nagrada Austrije u 15.00. Oboje gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo

Emisija Formula na RTL-u počinje u 14.00, a Velika nagrada Austrije u 15.00. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Veliku nagradu Austrije možete u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.

Planet Formula odmah nakon VN Austrije gledajte u streamu na Net.hr-u, You Tubeu i društvenim mrežama našeg portala

Treću epizodu post race podcasta portala Net.hr Planet Formula gledajte odmah nakon Velike nagrade Austrije na portalu Net.hr, You Tube kanalu i društvenim mrežama portala Net.hr. Voditelj i urednik podcasta Planet Formula Silvijo Maksan komentirat će i analizirati sve iz utrke VN Austrije s a stručnim komentatorima za Formulu 1 na portalu Net.hr Paolom Markek i Ivanom Peovićem u studiju Net.hr-a na RTL-u, dok će nam se Marko Špoljar javiti iz Spielberga.