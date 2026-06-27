Krenuli ste na more? Na A1 se stoji zbog nesreća, evo gdje su najveće gužve

Početak turističkog vikenda donio je pojačan promet na većini hrvatskih cesta prema Jadranu i u priobalju. Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju vozače da održavaju siguran razmak između vozila te računaju na moguće zastoje i usporenu vožnju.

Najveće poteškoće bilježe se na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići. Kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira prema moru povremeno je pojačan priljev vozila, no za sada nema dužih kolona.

Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora promet se odvija usporeno u koloni uz povremene zastoje zbog prometne nesreće na 35. kilometru i povećane gustoće prometa. Usporeno se vozi i između čvorova Ogulin i Brinje, gdje se na 102. kilometru dogodila prometna nesreća.

Na A1 u smjeru Zagreba nema dužih kolona kod naplatnih postaja Lučko i Demerje, no između čvorova Zadar istok i Zadar centar na kolniku se nalazi predmet zbog kojeg se promet vodi dvjema prometnim trakama uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat.

Na autocesti A2 Zagreb – Macelj kolona na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko dva kilometra.

Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb nema većih gužvi i zastoja, no u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 promet se odvija dvosmjerno jednom stranom kolnika.

Gužve i povremeni zastoji očekuju se i na Istarskom ipsilonu, u zoni radova između tunela Učka i čvora Matulji, u oba smjera.

Na Krčkom mostu zasad nema dužih kolona.

Na državnoj cesti DC1 zbog radova između Jezerca i Korenice te između Gračaca i Knina u Otriću vozači trebaju računati na povremene zastoje i usporenu vožnju uz privremenu regulaciju prometa.

Pojačan promet tijekom dana očekuje se i na cijeloj Jadranskoj magistrali (DC8), gdje HAK poziva na dodatan oprez, posebno zbog velikog broja motociklista i drugih sudionika u prometu na dva kotača.