Krenuli ste na more? Na A1 se stoji zbog nesreća, evo gdje su najveće gužve
Iz Hrvatskog autokluba vozače pozivaju na oprez
Početak turističkog vikenda donio je pojačan promet na većini hrvatskih cesta prema Jadranu i u priobalju. Iz Hrvatskog autokluba (HAK) upozoravaju vozače da održavaju siguran razmak između vozila te računaju na moguće zastoje i usporenu vožnju.
Najveće poteškoće bilježe se na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići. Kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira prema moru povremeno je pojačan priljev vozila, no za sada nema dužih kolona.
Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora promet se odvija usporeno u koloni uz povremene zastoje zbog prometne nesreće na 35. kilometru i povećane gustoće prometa. Usporeno se vozi i između čvorova Ogulin i Brinje, gdje se na 102. kilometru dogodila prometna nesreća.
Na A1 u smjeru Zagreba nema dužih kolona kod naplatnih postaja Lučko i Demerje, no između čvorova Zadar istok i Zadar centar na kolniku se nalazi predmet zbog kojeg se promet vodi dvjema prometnim trakama uz ograničenje brzine od 100 kilometara na sat.
Na autocesti A2 Zagreb – Macelj kolona na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko dva kilometra.
Na autocesti A6 Rijeka – Zagreb nema većih gužvi i zastoja, no u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 promet se odvija dvosmjerno jednom stranom kolnika.
Gužve i povremeni zastoji očekuju se i na Istarskom ipsilonu, u zoni radova između tunela Učka i čvora Matulji, u oba smjera.
Na Krčkom mostu zasad nema dužih kolona.
Na državnoj cesti DC1 zbog radova između Jezerca i Korenice te između Gračaca i Knina u Otriću vozači trebaju računati na povremene zastoje i usporenu vožnju uz privremenu regulaciju prometa.
Pojačan promet tijekom dana očekuje se i na cijeloj Jadranskoj magistrali (DC8), gdje HAK poziva na dodatan oprez, posebno zbog velikog broja motociklista i drugih sudionika u prometu na dva kotača.