Ljetno osvježenje za paklene vrućine: Sedam dana genijalnih obroka bez paljenja pećnice

Ljeto i toplinski val su u punom jeku, a s njim i onaj poznati osjećaj kada je sama pomisao na kuhanje, ili iskreno, na bilo što osim ispijanja hladnog pića na plaži, ravna obavljanju najdosadnijeg zadatka. Temperature rastu, motivacija pada, a paljenje pećnice ili dugotrajno stajanje uz štednjak čini se kao najgora moguća ideja. No, to ne znači da se morate odreći ukusnih i uravnoteženih obroka.

Rješenje leži u pametnom planiranju - fleksibilnom i zabavnom tjednom jelovniku koji je savršeno prilagođen vrućem vremenu. Uz pomoć gotove pečene piletine, nekoliko drugih ljetnih namirnica bogatih proteinima i košare pune najsvježijeg sezonskog povrća s tržnice, na dobrom ste putu do tjedan dana obroka dostojnih odmora, uz minimalnu količinu stvarnog kuhanja. Ovi recepti rade za vas kako biste se vi mogli odmarati.

Ponedjeljak: Chilaquiles Rojos s piletinom

Započnite tjedan obrokom koji prkosi konvencijama. Na povratku s posla, svratite u trgovinu i ubacite u košaricu dva gotova pečena pileta. Jedno ćete sačuvati za osvježavajuću salatu kasnije tijekom tjedna, a drugo iskoristiti za ovo brzo i slasno jelo.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

1 gotovo pečeno pile

Velika vrećica čvrstog tortilja čipsa

4-5 zrelih rajčica

1 manji luk

1-2 češnja češnjaka

Prstohvat cimeta

Queso fresco ili feta sir

1 avokado

Kiselo vrhnje ili grčki jogurt

Limeta

Svježi korijandar ili peršin

Priprema:

Istrgajte meso s kostiju pečenog pileta. U blenderu pripremite salsa roja umak: izmiksajte rajčice, malo luka, češnjak i prstohvat cimeta dok ne dobijete glatki umak. Umak kratko zagrijte u loncu. U veliku zdjelu stavite hrpu tortilja čipsa i prelijte ga toplim umakom. Velikodušno dodajte trganu piletinu, izmrvljeni sir, kriške kremastog avokada i žlicu kiselog vrhnja. Sve pospite svježim korijandrom ili peršinom i poslužite s kriškom limete.

Ako niste ljubitelj piletine, ovaj obrok jednako je fantastičan s pečenim jajem na oko, ostacima sporo pečene svinjetine ili pikantnom chorizo kobasicom. Savršeno se slaže s bilo kojim hladnim pivom koje pronađete u hladnjaku.

Utorak: Salata s piletinom, marelicama i plavim sirom

Pečenje cijelog pileta usred srpanjskog radnog tjedna scenarij je koji želimo izbjeći. Tu na scenu stupa ova raskošna salata, koja je kompletan obrok u svakom zalogaju, a koristi piletinu preostalu od jučerašnje kupovine.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

Ostaci pečene piletine

Nekoliko svježih marelica

Plavi sir

Glava hrskave zelene salate

Šaka prepečenih oraha ili badema (po želji)

Maslinovo ulje, ocat ili sok od limuna (za preljev)

Priprema:

Operite i natrgajte listove zelene salate te ih rasporedite na tanjur ili u zdjelu. Preko salate rasporedite komade piletine. Marelice narežite na kriške i dodajte u salatu. Pospite izmrvljenim komadićima plavog sira. Za dodatnu teksturu i proteine, dodajte šaku prepečenih oraha ili badema. Začinite jednostavnim preljevom od maslinovog ulja i octa ili soka od limuna.

Ova kombinacija okusa - slatko, slano, kremasto i hrskavo - pretvara običnu pileću salatu u gurmansko iskustvo. Kao alternativu, isprobajte jednako zasitnu salatu od tune i zelene mahune ili vegetarijansku verziju klasične salate Niçoise.

Srijeda: Kobasice s cherry rajčicama i brokulom iz jedne tave

Srijeda zahtijeva večeru koja je brza, jednostavna i ostavlja minimalno suđa za pranje. Ovaj prilagodljivi recept spas je za kraj napornog dana.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

Nekoliko kvalitetnih talijanskih kobasica Šaka cherry rajčica Nekoliko cvjetova brokule (ili šparoga, kelja) Maslinovo ulje Češnjak Dobar kruh s hrskavom korom za posluživanje

Priprema:

U većoj tavi na malo maslinovog ulja zapecite kobasice sa svih strana dok ne dobiju lijepu boju. Dodajte češnjak i cherry rajčice. Kuhajte dok rajčice ne počnu pucati i puštati sok, stvarajući prirodni umak. Dodajte brokulu, poklopite i kuhajte nekoliko minuta dok povrće ne omekša, ali ostane hrskavo. Poslužite toplo.

Slobodno zamijenite kobasice svojim omiljenima, bilo da su pileće, pureće ili ljute. Najvažniji dio ovog obroka? Ne zaboravite na komad dobrog kruha s hrskavom korom za umakanje u slasne sokove koji ostanu na dnu tave. To je ključan dio iskustva.

Četvrtak: Osvježavajuća salata od tjestenine

Prečesto su salate od tjestenine samo dosadan prilog, ali ovaj recept ima snagu prave zvijezde. Tajna leži u pametnom slaganju okusa.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

300 g tjestenine po izboru

1 manji luk

1 manja tikvica

Sok 1 limuna

Sol i svježe mljeveni papar

Kuglice mozzarelle (bocconcini)

100 g feta sira

Svježi bosiljak

Svježi peršin

Konzerva slanutka ili bijelog graha (po želji)

Priprema:

Skuhajte tjesteninu u obilno posoljenoj vodi prema uputama na pakiranju. Ocijedite je i isperite hladnom vodom da se ohladi. Dok se tjestenina kuha, tanko narežite luk i tikvice. Stavite ih u zdjelu i prelijte sokom od limuna, posolite i popaprite. Pustite da se mariniraju. U velikoj zdjeli pomiješajte ohlađenu tjesteninu s mariniranim povrćem. Dodajte kuglice mozzarelle, izmrvljenu fetu te nasjeckani svježi bosiljak i peršin. Ako želite pojačati proteinsku vrijednost, dodajte isprani slanutak ili bijeli grah. Sve lagano promiješajte i poslužite.

Rezultat je salata od tjestenine koja je sve samo ne dosadna, a sretna je okolnost što ovaj recept daje veliku količinu, dovoljnu za večeru večeras i ručak sutra.

Petak: Talijanski sendvič s rajčicom i giardinierom

Petak je dan za slavlje vrhunca sezone rajčica, a ovaj vegetarijanski talijanski sendvič dokazuje da sočni crveni plod može biti glavna zvijezda.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

2 velike, zrele rajčice

2 meka peciva za sendvič (hoagie roll)

Nekoliko listova hrskave salate

4 žlice majoneze

2 žlice sitno sjeckane giardiniere (talijanske ukiseljene mješavine povrća)

Priprema:

U maloj zdjeli pomiješajte majonezu sa sitno sjeckanom giardinierom.

Prerežite peciva i premažite ih pripremljenim umakom.

Rajčice narežite na debele, mesnate kriške.

Napunite peciva s hrpom tanko narezane salate i kriškama rajčice. Odmah poslužite.

Dok kupujete dobre rajčice za sendviče, uzmite nekoliko komada viška. Možete ih iskoristiti za jednostavnu salatu koja će pratiti sutrašnje jelo s roštilja. Ako ne možete pronaći giardinieru, pretvorite te rajčice u klasičnu caprese salatu s mozzarellom i bosiljkom i stavite je u pecivo.

Subota: Losos iz folije s grila i pečeni edamame

Subotnja večer traži nešto ležernije - manje vremena za pripremu, a više za opuštanje. Za takve trenutke, losos s roštilja u foliji je idealno rješenje.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

1 veliki filet lososa (oko 500 g)

50 g maslaca, omekšalog

1 limun (sok i korica)

2 češnja češnjaka, sitno sjeckana

Svježe začinsko bilje (peršin, kopar, timijan)

Vrećica smrznutog edamamea (mlade soje)

Krupna sol

Priprema:

Zagrijte roštilj na srednje jaku temperaturu. U zdjelici pomiješajte omekšali maslac, limunovu koricu i sok, češnjak i nasjeckano začinsko bilje. Veliki komad aluminijske folije stavite na radnu plohu. Na sredinu položite filet lososa i premažite ga pripremljenim maslacem. Dobro zamotajte foliju oko lososa, stvarajući paketić. Pecite na roštilju 10-15 minuta, ovisno o debljini fileta. Dok se losos peče, smrznuti edamame bacite izravno na rešetku roštilja. Pecite dok ne dobije lagano pougljenjene tragove. Pečeni edamame prebacite u zdjelu, prelijte s malo limunovog soka i pospite krupnom soli. Poslužite uz losos.

Nedjelja: Hladna krem juha od kukuruza

Kada je prevruće da biste uopće pomislili na paljenje pećnice, dobar blender može postati vaš najbolji prijatelj. Ova hladna juha izvlači svu ljetnu slatkoću iz svježeg kukuruza.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

4 klipa svježeg kukuruza

400 ml kokosovog mlijeka iz konzerve

1 manji kuhani krumpir

Za posluživanje: kriške avokada, prepečeni listići kokosa, čili ulje

Priprema:

Nožem odvojite zrna kukuruza s klipova. Kratko ih prokuhajte u vodi (dovoljno je 3-4 minute). Ocijedite. U blender stavite kuhana zrna kukuruza, kuhani krumpir (koji daje kremastost) i kokosovo mlijeko. Miksajte dok ne dobijete potpuno glatku, baršunastu juhu. Juhu dobro ohladite u hladnjaku barem sat vremena. Poslužite hladno, a svaku zdjelicu obogatite kriškama avokada, prepečenim listićima kokosa i s par kapi čili ulja za malo pikantnosti.

Ako ne možete pronaći dobar svježi kukuruz, isprobajte klasični španjolski gazpacho od rajčica i paprike, vibrantnu zelenu juhu od graška i mente ili domaću inačicu - osvježavajuću hladnu juhu od krastavaca i jogurta s koprom.

Planiranje obroka ljeti ne mora biti komplicirano da bi bilo učinkovito. Uz svježe sastojke, brze recepte i malo organizacije, možete uživati u uravnoteženim jelima koja podržavaju vaše zdravlje bez žrtvovanja okusa ili zabave. Ovaj tjedan nudi raznolikost, slavi sezonske namirnice i kombinira hranjive tvari koje će vas držati energičnima i zadovoljnima. Bilo da želite pojednostaviti kupovinu, isprobati nešto novo ili se jednostavno osjećati bolje, ovaj vodič je odlično polazište za bezbrižno ljetno kuhanje.

Subotom na portalu Net.hr donosimo prijedloge recepata za idući tjedan. Pratite naš tjedni jelovnik.

POGLEDAJTE GALERIJU