Zaželjeli ste se laganije hrane? Pripremajte istarska jela tjedan dana

Ako ste se zaželjeli domaćih, jednostavnih i ukusnih jela te vam je ponestalo ideja što kuhati tijekom tjedna, inspiraciju možete pronaći u istarskoj kuhinji. Temeljena na svježim sezonskim namirnicama, tradicionalnim receptima i jednostavnoj pripremi, nudi pregršt jela koja su istovremeno zasitna, ukusna i prikladna za svakodnevni jelovnik.

Istra, poluotok bogate povijesti i raznolike gastronomske tradicije, spoj je mediteranskih i kontinentalnih utjecaja. Njezina kuhinja njeguje recepte koji se prenose generacijama, a odlikuju ih jednostavni sastojci, puni okusi i poštovanje prema lokalnim namirnicama.

U nastavku donosimo prijedlog sedam tradicionalnih istarskih jela – po jedno za svaki dan u tjednu. Od maneštre i žgvaceta do fuža i fritaje, ovaj tjedni jelovnik može vam olakšati planiranje obroka i u vaš dom unijeti dašak istarskih okusa.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ponedjeljak: Istarska maneštra

Tjedan započinje "na žlicu" uz krepku istarsku maneštru. Ovo tradicionalno varivo, slično talijanskom minestroneu, simbol je istarske domaće kuhinje i jelo koje je nekoć hranilo težake, a danas je cijenjeni klasik. Tajna gustoće i posebnog okusa leži u "peštu", smjesi sitno sjeckane slanine, češnjaka i peršina koja se dodaje na kraju.

Sastojci:

300 g suhog graha

300 g suhog mesa (rebra) ili kost od pršuta

3-4 žlice maslinova ulja

1 velika glavica luka (oko 150 g)

100 g pancete

2 mrkve (oko 150 g)

1 komad korijena celera (oko 50 g)

3 krumpira (oko 400 g)

Za "pešt": 50 g slanine, 2-3 češnja češnjaka, šaka svježeg peršina

Sol, papar

Postupak:

Prethodno namočeni grah kuhajte s komadom suhog mesa ili kosti od pršuta za bogatiji okus. Na maslinovu ulju propirjajte sitno sjeckani luk i pancetu, dodajte naribanu mrkvu i celer pa sve sjedinite s grahom. Pred kraj kuhanja ubacite krumpir narezan na kockice. Pripremite "pešt" tako da sitno nasjeckate slaninu, češnjak i peršin te ga dodajte u maneštru neposredno prije kraja kuhanja.

Foto: Shutterstock

Utorak: Fritaja sa šparogama

Utorak je rezerviran za autentični okus istarske kuhinje - fritaju s divljim šparogama. Ova jednostavna delicija slavi samonikle šparoge, čija je sezona kratka, a okus gorkast i intenzivan. Poslužuje se topla, uz krišku domaćeg kruha, piše Taste Atlas.

Sastojci:

1 stručak divljih šparoga (oko 250 g)

3 žlice maslinova ulja

1 manja glavica luka (oko 50 g)

50 g pršuta, narezanog na trakice (po želji)

6 jaja

Sol, papar

Postupak:

Mekani, jestivi dio šparoga izlomite na manje komade. Kratko ih propirjajte na maslinovu ulju sa sitno sjeckanim lukom. Za dodatnu dimenziju okusa, možete dodati i trakice pršuta. Sve prelijte razmućenim jajima, posolite i popaprite. Pecite na laganoj vatri dok ne dobijete sočan i mirisan omlet.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Srijeda: Pljukanci s pršutom i šparogama

Srijeda je idealna za uživanje u jelu s domaćom istarskom tjesteninom. Pljukanci, vretenasta tjestenina koja se oblikuje trljanjem među dlanovima, savršeno se sljubljuju s umakom od pršuta i divljih šparoga, spajajući najbolje okuse istarskog proljeća i tradicije.

Sastojci:

500 g domaćih pljukanaca

3 žlice maslinova ulja

1 glavica luka (oko 100 g)

100 g istarskog pršuta

1 stručak divljih šparoga (oko 300 g)

200 ml vrhnja za kuhanje

2 češnja češnjaka

Šaka svježeg peršina

Sol, papar

Postupak:

Pljukance skuhajte u posoljenoj vodi. Na maslinovu ulju propirjajte sitno sjeckani luk. Pršut narežite na rezance, a očišćene šparoge kratko prokuhajte i narežite. Na luk dodajte pršut i pirjajte nekoliko minuta, zatim dodajte šparoge. Sve zalijte vrhnjem za kuhanje i kratko prokuhajte da se umak zgusne. Na kraju umiješajte sitno sjeckani češnjak i peršin. Kuhane pljukance ocijedite i umiješajte u pripremljeni umak.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Četvrtak: Ombolo s kupusom

Četvrtak donosi pravi okus istarske konobe - ombolo s kiselim kupusom. Ombolo, odnosno kare svinjetine bez kosti, začinjen i kratko sušen, klasik je koji se savršeno slaže s dinstanim kiselim kupusom (kapuzom). Ovo jelo je okrepljujuće, krepko i puno karaktera.

Sastojci:

4 fete (kriške) ombola (oko 400 g)

500 g kiselog kupusa (ribanca)

4 žlice maslinova ulja

1 luk (oko 150 g)

2 češnja češnjaka

100 ml bijelog vina (malvazija)

Sol, papar, 1-2 lista lovora

Postupak:

Kiseli kupus po potrebi isperite pod vodom ako je previše kiseo, a zatim ga dobro ocijedite. Na maslinovu ulju propirjajte sitno sjeckani luk. Dodajte kupus, lovorov list, posolite, popaprite i pirjajte na laganoj vatri oko 20 minuta, povremeno podlijevajući vodom. U drugoj tavi na malo maslinova ulja kratko popržite fete ombola s obje strane, tek toliko da dobiju boju. Ombolo dodajte kupusu, zalijte sve vinom i pirjajte zajedno još 15-ak minuta dok meso potpuno ne omekša, a tekućina ne ispari.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Petak: Fuži s tartufima

Petak je dan za domaće fuže s tartufima. Ovo jelo, bogatog i specifičnog okusa, spaja ručno rađenu tjesteninu s dragocjenim gomoljem iz Motovunske šume. Umak je jednostavan kako bi aroma tartufa došla do izražaja.

Sastojci:

500 g domaćih fuža

50 g maslaca

250 ml vrhnja za kuhanje

1-2 žlice tartufate (oko 30 g)

50 g svježe naribanog sira (npr. parmezan)

Svježi crni ili bijeli tartuf, za ribanje (po želji)

Postupak:

Skuhajte fuže pazeći da ostanu "al dente". Za umak, na maslacu kratko zagrijte vrhnje za kuhanje, a zatim umiješajte tartufatu. Spojite kuhanu tjesteninu s umakom i sve lagano promiješajte. Poslužite odmah, posuto svježe naribanim sirom i, po mogućnosti, s nekoliko tankih listića svježeg tartufa.

Foto: Shutterstock

Subota: Njoki sa šugom od boškarina

Vikend započinje svečanim ručkom koji zahtijeva vrijeme i ljubav. Šugo od boškarina, autohtonog istarskog goveda, sporo je kuhani gulaš bogatog okusa koji se tradicionalno poslužuje s domaćim njokima. Jelo je simbol istarske upornosti i gastronomskog nasljeđa.

Sastojci:

800 g mesa boškarina (ili junetine), narezanog na kocke

2 velika luka (oko 300 g)

2 mrkve (oko 200 g)

5 žlica maslinova ulja

200 ml crnog vina (teran)

1 žlica koncentrata rajčice

Sol, papar, 1 grančica ružmarina, 2 lista lovora

1 kg njoka za posluživanje

Postupak:

Na maslinovu ulju zapecite komade mesa sa svih strana da dobiju koricu. Izvadite meso i stavite na stranu. Na istom ulju pirjajte sitno sjeckani luk i naribanu mrkvu dok ne omekšaju i ne postanu staklasti. Vratite meso u lonac, dodajte žlicu koncentrata rajčice, promiješajte i podlijte vinom. Kad alkohol ispari, dodajte začine (sol, papar, ružmarin, lovor) i dovoljno vode ili temeljca da prekrije meso. Kuhajte na laganoj vatri poklopljeno najmanje tri sata, dok meso potpuno ne omekša i umak se ne zgusne. Poslužite uz kuhane njoke.

Foto: Shutterstock

Nedjelja: Kokošji žgvacet

Nedjeljni ručak u Istri često znači bogato mesno jelo koje se dugo kuha. Pravi tradicionalni žgvacet radi se od kokoši, a ključ je u dugom pirjanju luka koji umaku daje gustoću i slatkoću. Najčešće se poslužuje uz fuže, njoke ili palentu.

Sastojci:

1 domaća kokoš (oko 1.5 kg), narezana na komade

100 ml maslinova ulja

3-4 velike glavice luka (oko 500 g)

3-4 češnja češnjaka

400 g pelata ili 2 žlice koncentrata rajčice

200 ml bijelog vina (malvazija)

Sol, papar, 1 grančica ružmarina

Postupak:

Komade mesa zapecite na maslinovu ulju sa svih strana dok ne dobiju zlatnu boju. Izvadite meso, pa na istoj masnoći dodajte sitno sjeckani luk. Posolite i pirjajte na laganoj vatri dok se luk potpuno ne raspadne. Vratite meso u lonac, dodajte sjeckani češnjak i rajčicu, podlijte vinom i kuhajte na laganoj vatri dok meso potpuno ne omekša, po potrebi podlijevajući vodom ili temeljcem.

Nadamo se da će vam ovi prijedlozi donijeti inspiraciju i olakšati planiranje obroka. Prilagodite ih vlastitom ukusu, poigrajte se začinima i uživajte u pripremi i okusima domaćih jela koja okupljaju obitelj za stolom. Dobar tek!

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