Teške riječi legendarnog trenera nakon debakla: 'Nisam uspio, nisam nogometu ništa ostavio'

Izbornik Urugvaja Marcelo Bielsa prihvatio je odgovornost za ispadanje sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Španjolske 1-0 u skupini H, rekavši da nije uspio pretvoriti talentiranu momčad u momčad sposobnu izbjeći razočaranje.

Bielsa je rekao da je urugvajska kampanja potkopana naivnim obrambenim pogreškama i lošom napadačkom učinkovitošću, pri čemu momčad nije uspjela pretvoriti dovoljno prilika.

Na pitanje što je ostavio urugvajskom nogometu nakon 39 mjeseci na čelu, Argentinac Bielsa je rekao "ništa", dodajući da se doprinos trenera ne računa bez rezultata.

"Vratar Fernando Muslera sam je odlučio izaći na poluvremenu, a zamijenio sam Federica Valverdea kako bi dodao snagu u napadu, dok su sve moje zamjene bile usmjerene na poboljšanje urugvajske kreativnosti. Španjolska prirodnije nametnula svoj stil, dok je Urugvaj morao uložiti ogromne napore kako bi utakmica bila ujednačena. Ne, nisu stav ili fizička spremnost bili problem. Odgovornost je moja".

Španjolac Alex Baena zabio je jedini gol na utakmici:

"Istina je da smo znali da će biti teško, da igramo za prvo mjesto u skupini, a da se oni bore za opstanak. Možda ovo nije bila ista utakmica kao prošla, ali bilo je potrebno igrati ovako. Ovo je vjerojatno jedan od najvažnijih golova u mojoj karijeri."