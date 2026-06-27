Kakva drama: Evo što treba Hrvatskoj za drugi krug Svjetskog nogometnog prvenstva

Nakon poraza od Engleske 4-2 i minimalne, ali neuvjerljive pobjede protiv Paname 1-0, hrvatska nogometna reprezentacija u subotu u 23 sata po hrvatskom vremenu u Philadelphiji igra odlučujuću utakmicu za plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva. Protivnik je Gana, reprezentacija koja s četiri boda drži drugo mjesto u skupini L, a Vatrenima je za miran san potreban barem bod. No, osim rezultatskog imperativa, momčad Zlatka Dalića pod pritiskom je i zbog igre koja dosad nije opravdala visoka očekivanja javnosti.

Pobjeda i bod kao osiguranje

Matematika je pred Hrvatskom poprilično jasna. Hrvatska može skupinu završiti na sve tri pozicije. Trenutno smo u skupini L sa 3 osvojena boda i gol razlikom 3-4.

Što se tiče poretka trećeplasiranih reprezentacija, Vatreni su trenutno na sedmom mjestu. Osam najboljih trećeplasiranih od ukupno 12 izborit će nokaut fazu.

Pobjeda protiv Gane donijela bi Vatrenima ukupno šest bodova i siguran plasman u šesnaestinu finala, i to najmanje s drugog mjesta. U slučaju da Engleska u paralelnoj utakmici ne uspije svladati Panamu, Hrvatska bi čak mogla završiti kao pobjednik skupine, što bi joj donijelo i nominalno lakšeg protivnika u prvoj rundi nokaut-faze. Ipak, puno realniji i za mnoge prihvatljiviji scenarij bio bi i neriješen ishod. Bod protiv Gane značio bi da Hrvatska natjecanje završava s četiri boda, što bi joj, prema svim dosadašnjim projekcijama, bilo i više nego dovoljno za prolazak dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Takav bi rasplet donio mir, iako bi pozicija na ljestvici trećih ovisila i o drugim rezultatima.

Poraz donosi kaos i kalkulacije

Najgori scenarij, onaj o kojem nitko ne želi ni razmišljati, jest poraz. U tom slučaju, Hrvatska bi ostala na tri boda i negativnoj gol-razlici, a šanse za prolazak svele bi se na teoriju. S obzirom na to da su se rezultati u drugim skupinama poklopili tako da već sada postoji nekoliko trećeplasiranih momčadi s četiri boda, Vatreni bi s tri boda teško pronašli svoje mjesto među osam najboljih. Tada bi se gledala gol-razlika i čekali bi se raspleti u posljednjim skupinama, što bi donijelo dramatičnu i neizvjesnu noć za hrvatske navijače. Poraz, stoga, nije opcija o kojoj se ozbiljno razmišlja u hrvatskom taboru.

Igra koja mora biti bolja

Osim samih kalkulacija, ono što dodatno brine jest dojam koji je Hrvatska ostavila u prva dva kola. Igre protiv Engleske i Paname bile su, kako navode i strani mediji poput ESPN-a, "prilično bezidejne". Obrana je djelovala propusno, a vezni red, predvođen Lukom Modrićem, nije uspio nametnuti prepoznatljivu kontrolu. Izbornik Zlatko Dalić suočen je s kritikama i odlukom treba li osvježiti momčad mlađim snagama poput Petra Sučića i Martina Baturine, koji su pokazali energiju. Utakmica protiv Gane nije samo borba za bodove, već i prilika da se popravi dojam i s više samopouzdanja uđe u nastavak natjecanja, ako se on izbori.

Sve staje u 90 minuta na Lincoln Financial Fieldu. Hrvatska sudbinu drži u svojim rukama, a za prolaz će morati pokazati znatno više od onoga što smo vidjeli do sada. Podrška neće izostati, kako na stadionu u Philadelphiji, gdje je Vatrene dočekao velik broj navijača, tako i na trgovima diljem Hrvatske. Bože, pomozi i sretno Vatreni!