Izbornik Zelenoortskih Otoka otkrio veliku tajnu nakon lude utakmice protiv Urugvaja

Izbornik Zelenortskih Otoka, Pedro Leitão Brito Bubista, čestitao je s svojim igračima na načinu na koji su odigrali utakmicu protiv Urugvaja (2-2) na Svjetskom prvenstvu, i pohvalio ih na hrabrosti i želji za pobjedom koju su pokazali u tom dvoboju.

"Želim čestitati momčadi i svim našim ljudima na načinu na koji smo igrali, sa srcem. Završili smo utakmicu uz velike poteškoće, mnogi igrači su već patili od grčeva. Ali naša momčad je bila hrabra cijelo vrijeme, uvijek je tražila pobjedu, i to nas jako veseli. Vjerujemo svim našim igračima. Uvijek radimo promjene, a naša momčad nastavlja pristupati utakmicama sa željom za pobjedom i s dobrom organizacijom. Moramo biti zadovoljni onim što smo danas postigli", kazao je Bubista jutros po našem vremenu.

Zelenortski Otoci su odigrali neriješeno sa Španjolskom i s Urugvajem, te se tako plasirala u borbu za povijesni plasman u nokaut fazu.

Bubista vjeruje da su njegovi debitanti na Svjetskom prvenstvu dokazali da snovi mogu pobijediti financijska ograničenja nakon što su u nedjelju osvojili još jedan dragocjeni bod u remiju s Urugvajem.

"Kad jednom izađete na teren, mnoge stvari postaju jednake. Koliko god protivnik bio velik na svjetskoj sceni, mnoge nacionalne momčadi postaju jednake", rekao je novinarima blistavi Bubista.

"Željeli smo to pokazati ne samo u nogometu, već i u drugim aspektima života. Pokažite da možete postići velike stvari bez obzira na svoje izazove, bilo da su financijski ili bilo koje druge vrste. Samo dokle god imate san i jurite za njim."

Izvanredne izvedbe Zelenortskih Otoka navele su izbornika na razmišljanje o prolasku iz grupne faze na turniru od 48 momčadi gdje prolaze i najbolje trećeplasirane momčadi.

Zelenortski Otoci su sada na trećem mjestu s dva boda, izjednačeni s Urugvajem i dva boda iza vodeće momčadi u skupini Španjolske. Saudijska Arabija je posljednja s jednim bodom prije završnog kruga utakmica.

"S obzirom na to što smo učinili s dvije momčadi međunarodne razine, mislim da se moramo usredotočiti na kvalifikacije", rekao je.

Ako bismo razmislili o tome, mislim da je to legitimno s obzirom na ono što smo učinili... Ali također, znamo da svaka od ovih momčadi ima priliku krenuti naprijed.“

Međutim, 56-godišnji trener također je naglasio da misija njegove momčadi nadilazi nogometne rezultate.

"Ovdje smo kako bismo pokazali našu zemlju cijelom svijetu. Dakle, ne radi se samo o tome kako igramo nogomet. Radi se o svemu, našoj kulturi, našoj glazbi, našoj povijesti, našim navijačima - svemu tome“, rekao je Bubista.

Unatoč impresivnim nastupima protiv dva bivša osvajača Svjetskog prvenstva, Bubista je inzistirao da njegovi igrači moraju ostati prizemljeni uoči posljednje utakmice u skupini protiv Saudijske Arabije.

"Moraju ostati čvrsto na zemlji. Znamo da će ovo također biti izazovna utakmica. Saudijska Arabija također ima mogućnost kvalifikacija", upozorio je. "Očito će ovo biti izazovne utakmice za sve momčadi, ali svakako ćemo pokušati pobijediti."

Urugvajski izbornik Marcelo Bielsa nakon utakmice protiv Zelenortski Otoka izjavio je da su njegovi igrači trebali pobijediti i u ovoj utakmici.

"Kad smo se dobro branili, utakmica nam je omogućila da povedemo. Kad smo izgubili kontrolu nad igrom, ta se prednost smanjila u usporedbi s protivnicima. Odlučujući faktor u rezultatu bio je taj što smo dopustili da nam intenzitet padne, a to se nije smjelo dogoditi", rekao je Bielsa.

"Znamo da imamo dva remija, dvije utakmice koje smo mogli dobiti, trebali smo moći pobijediti", rekao je 70-godišnji Argentinac novinarima. "Nema sumnje da smo zaslužili pobijediti u utakmici sa Saudijskom Arabijom, a i u današnjoj utakmici. Trebali smo je pobijediti. Čak i s golovima koje smo primili, ipak smo trebali pobijediti."

"Organizacijske pogreške koje momčad napravi uvijek padaju na teret vozača. A pod time mislim na glavnog trenera", dodao je Bielsa.

"Onda me samo pitate kako to mogu popraviti? U takvim situacijama ne postoji nikakav čarobni recept za njihovo ispravljanje. To su okolnosti koje se događaju u nogometu. "I ne treba ni spominjati da smo platili vrlo visoku cijenu za te pogreške." Tako je skupo primiti golove poput onih koje smo primili."

Urugvaj dijeli drugo mjesto sa Zelenortskim Otocima u skupini H, dva boda iza svog sljedećeg protivnika Španjolske, koja je ranije u nedjelju razbila Saudijce s 4-0.

Bielsa je rekao da njegova momčad ima obvezu pojaviti se i pobijediti europske prvake u Guadalajari u petak kako bi se kvalificirala za šesnaestinu finala.

"To je ogroman izazov za sve nas. Ja sam glavni izbornik. Ja sam glavni", rekao je.

"Urugvaj je do sada uspio osvojiti samo dva boda od šest utakmica. A s obzirom na to kakvu momčad (Španjolska) ima, moramo poboljšati svoju sliku protiv velikog protivnika. Ali ni na koji način, ni u kojem obliku ne bih rekao da nećemo u tu utakmicu ući s najvišom razinom motivacije."