Svi su otpisivali belgijske veterane, a Garcia im sada poručuje: 'Odgovor su dobili na terenu!'

Izbornik Belgije Rudi Garcia pripisao je zasluge svojim starijim igračima za predvodništvo u pobjedi od 5-1 nad Novim Zelandom na Svjetskom prvenstvu u petak, odbacujući kritike o veteranskoj jezgri momčadi ranije na turniru.

Leandro Trossard (31) zabio je dva gola dok je Belgija pobijedila Novi Zeland i osigurala prvo mjesto u skupini G te plasirala se u osminu finala. Kevin De Bruyne (34), Romelu Lukaku (33) i Alexis Saelemaekers (27) također su se upisali na listu strijelaca.

Belgija je završila iznad Egipta po gol-razlici nakon što su obje momčadi završile s pet bodova iz tri utakmice. Belgijanci će se sljedeće suočiti s jednom od osam najboljih trećeplasiranih momčadi.

Garcia je novinarima rekao da je njegova momčad bila učinkovitija nego u utakmicama protiv Egipta i Irana.

"Ovo su stari igrači učinili večeras, citiram kraj navodnika. Sada, još nismo ništa osvojili, ali smo prešli u sljedeću fazu, hvala Bogu što smo imali razliku od četiri gola i to nam je dalo priliku da budemo prvi u skupini. Ne možemo reći da smo potpuno ušli u to, ali rastemo. Dobivamo zamah. Vidjet ćemo protiv koga ćemo igrati u osmini finala, ali uživat ćemo u ovoj prvoj pobjedi", rekao je Garcia nakon utakmice.

"Vjerujem svojim igračima i zato je moja momčad ovakva kakva jest upravo sada. Potpuno vjerujem svojim vođama i postoji samo jedna stvar koju možemo učiniti. To se zapravo događa na terenu i stoga se odgovor dogodio na terenu i nemam što drugo za reći", dodao je.

Novozelandsko putovanje na Svjetsko prvenstvo završilo je porazom od Belgije 1-5 u petak, ali izbornik Darren Bazeley rekao je da je ponosan na to kako su njegovi igrači igrali unatoč tome što su završili na posljednjem mjestu u skupini G.

Novi Zeland je vodio protiv Irana prije nego što je zaostao neriješeno 2-2, a otvorili su rezultat protiv Egipta prije nego što su poraženi 3-1.

Bazeley je rekao da će iskustvo sa Svjetskog prvenstva biti vrijedno za njegovu momčad.

"Mislim da ste, kada ste vidjeli ždrijeb i znali da igramo protiv Belgije zadnju utakmicu, vjerojatno očekivali da već imaju šest bodova i to bi možda moglo ići u našu korist. Morali smo osvojiti bodove u prve dvije utakmice i dali smo si priliku da to učinimo, a nismo je iskoristili", rekao je Bazeley na konferenciji za novinare.

"Pokušali smo se vratiti u igru, nismo namjeravali samo napustiti ovo Svjetsko prvenstvo braneći poraz od 2-0, htjeli smo pokušati zabiti, pokušati se vratiti u igru, ali nažalost, nekoliko puta smo kažnjeni," dodao je.

"Većina ovih momaka vratit će se za četiri godine i bit će bolji zbog toga, i moraju biti bolji zbog toga ako želimo doći tamo gdje svi želimo, a to su te nokaut utakmice. Definitivno će iz ovoga učiti. Ovo je sjajna skupina igrača koji imaju zaista sjajnu budućnost, svijetlu budućnost, i pojedinačno u klubovima i zajedno. Definitivno će im biti bolje zbog toga jer će boljeti, a i treba boljeti jer smo na Svjetskom prvenstvu i sada idemo kući", kazao je novozelandski izbornik.