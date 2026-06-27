Procurio sastav za utakmicu istine Vatrenih: Hrvatska s ovih 11 ide po nokaut-fazu SP-a?

Hrvatska u subotu od 23 sata po našem vremenu igra protiv Gane utakmicu u kojoj traži prolazak u nokaut-fazu Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi. Uoči dvoboja 3. kola u skupini L sve više se nazire početni sastav Zlatka Dalića, a računica je jednostavna: Vatrenima je dovoljan remi za šesnaestinu finala, dok bi ih pobjeda dodatno približila cilju.

Poraz bi ih doveo u nezgodnu situaciju i ovisnost o raspletu među trećeplasiranim reprezentacijama, pa se očekuje oprezniji pristup bez nepotrebnog rizika.

Dalić ostaje vjeran sustavu 4-2-3-1, uz određene promjene u odnosu na prethodni susret s Panamom. Na vratima je siguran Dominik Livaković, dok bi na desnom beku trebao igrati Josip Stanišić. Lijevu stranu trebao bi pokrivati Joško Gvardiol, a stoperski par najvjerojatnije će činiti Josip Šutalo i Marin Pongračić. Opcije za drugu stopersku poziciju su i Ćaleta-Car i Luka Vušković, tu je sve otvoreno. Erlić je propustio trening u četvrtak zbog ozljede pete, teško da će biti u prvom planu za Ganu.

U veznoj liniji uz Luku Modrića i Matea Kovačića očekuje se i Petar Sučić, koji bi mogao dobiti priliku od prve minute kako bi donio više energije u sredini terena, javlja 24 sata.

Perišić bi u ovoj postavi trebao biti siguran izbor na lijevom krilu, dok bi Baturina djelovao nešto povučenije s desne strane. Budimir je svojim odlučujućim golom protiv Paname praktički osigurao mjesto u početnoj postavi za susret s Ganom. Hrvatska bi mogla krenuti opreznije, s većim naglaskom na kontrolu prostora ispred vlastitog kaznenog prostora, dok bi u napadu najviše prijetila preko Baturine, Perišića i Budimira.

Dalić će pritom imati i dovoljno opcija na klupi za promjene i osvježenja tijekom utakmice, s igračima koji mogu donijeti novu energiju. Tu priliku bi mogli dočekati obojica Pašalića, Vlašić, Luka Sučić, Musa i Matanović. Izbornik je dosad koristio 19 igrača, dok još nisu dobili minute vratari Kotarski i Pandur te Erlić, Ćaleta-Car, Moro, Jakić i Fruk.

HRVATSKA (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol - P. Sučić, Modrić, Kovačić - Baturina, Budimir, Perišić