Zlatko Dalić obraća se naciji uoči utakmice istine na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu u 23 sata igra svoju posljednju utakmicu u skupini L protiv Gane. Postoji više mogućih računica oko plasmana u iduću fazu natjecanja, ovisno o rezultatima zadnjeg kola, ali sigurno je da bi osvojen bod Hrvatskoj donio prolazak u nokaut-fazu.

Hrvatska trenutačno ima tri boda nakon poraza od Engleske 4-2 i pobjede nad Panamom 1-0, dok Gana ima četiri boda zahvaljujući trijumfu protiv Paname 1-0 te remiju s Engleskom 0-0. Utakmicu će na konferenciji za medije najaviti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić i reprezentativac Ivan Perišić, a tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Net.hr.