Danas igra Hrvatska za drugi krug Svjetskog prvenstva: 'Očekujem našu pobjedu'

Danas je na rasporedu novi dan Svjetskog prvenstva u kojem svoju treću utakmicu na turniru igra hrvatska nogometna reprezentacija, a program otvaraju dvije utakmice skupine H koje počinju u 2 sata ujutro po hrvatskom vremenu. Obje utakmice pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Ključne informacije

Hrvatska posljednju utakmicu u skupini igra protiv Gane u subotu u 23 sata po našem vremenu

Hrvatska je trenutno treća u skupini L s tri boda nakon pobjede nad Panamom i poraza od Engleske

Trenutno se nalazi na šestom mjestu u poretku trećeplasiranih reprezentacija. Najboljih osam trećeplasiranih od ukupno 12 idu u drugi krug turnira

Prvi i drugi u skupini prolaze izravno. Hrvatska može skupinu završiti na sve tri pozicije, a poznato je da će joj bod protiv Gane biti dovoljan za plasman

Zlatko Dalić i Ivan Perišić izašli su pred novinare uoči Gane. Dalić je istaknuo kako Vatreni do sada nisu bili na nivou, kako nikada prije nismo griješili u pasu i dodavanju lopte, a na ovom SP-u lako gubimo lopte. Naveo je kako Hrvatska mora biti sigurnija.

Marijo Tot gostovao je u podcastu Net.hr Maksanov korner uoči Gane. Kazao je kako Hrvatska nije bila dosad prava i kako je zabrinut, ali i kako očekuje pobjedu protiv Gane: "Očekujem da će Hrvatska u onim trenucima kada je to najpotrebnije, a to je puno puta dokazala, da će biti prava. Mislim da moramo dobro voditi računa na anuliramo te njihove kontranapade, da budemo pažljivi u prekidima i mislim da onda neće biti problema da dobijemo ovu utakmicu. Očekujem pobjedu Hrvatske tijesnim rezultatom 1-0, 2-1".

gostovao je u podcastu Net.hr uoči Gane. Kazao je kako Hrvatska nije bila dosad prava i kako je zabrinut, ali i kako očekuje pobjedu protiv Gane: "Očekujem da će Hrvatska u onim trenucima kada je to najpotrebnije, a to je puno puta dokazala, da će biti prava. Mislim da moramo dobro voditi računa na anuliramo te njihove kontranapade, da budemo pažljivi u prekidima i mislim da onda neće biti problema da dobijemo ovu utakmicu. Očekujem pobjedu Hrvatske tijesnim rezultatom 1-0, 2-1". Branko Karačić također je gostovao u Maksanovom korneru. Taj podcast objavit ćemo ujutro. Imao je Karačić svašta za reći.

Zelenortski Otoci igraju protiv Saudijske Arabije. Iako se radi o maloj otočnoj državi koja i dalje iznenađuje i ostaje neporažena nakon dvoboja s Urugvajem i Španjolskom, Saudijska Arabija traži bodove kako bi zadržala šanse za treće mjesto u skupini. U istoj skupini Španjolska trenutno drži prvo mjesto, dok je Urugvaj u teškoj situaciji s dva boda i mora tražiti pobjedu kako bi ostao u igri za prolazak.

U skupini G sastaju se Egipat i Iran te Novi Zeland i Belgija. Belgija je u nezgodnoj poziciji jer ima samo dva boda i kao trećeplasirana mora pobijediti Novi Zeland ako želi ostati u utrci za prolaz. Egipat je gotovo osigurao nastavak natjecanja, dok Iran još uvijek ima matematičke šanse i želi do prolaza, možda čak i s remijem, ovisno o ostalim rezultatima.

Dan završava utakmicama skupine L. Panama igra protiv Engleske, a Hrvatska protiv Gane u Philadelphiji. Hrvatska još uvijek može završiti kao prva, druga ili treća u skupini, ovisno o raspletu.

Prvo mjesto donosi najpovoljniji ždrijeb i dvoboj s trećeplasiranom momčadi iz jedne od skupina K, J, H, I ili E, no za to Hrvatskoj treba pobjeda uz povoljan ishod utakmice Engleske i Paname.

Drugo mjesto dolazi u slučaju da Hrvatska pobijedi Ganu, a Engleska svlada Panamu. Tada bi Engleska završila prva, a Hrvatska druga i igrala protiv drugoplasirane momčadi skupine K.

Remi s Ganom Hrvatskoj gotovo sigurno donosi prolaz dalje jer bi imala četiri boda, što bi trebalo biti dovoljno među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama. Poraz bi, međutim, mogao značiti ispadanje, budući da konkurencija u toj ljestvici raste – primjerice Senegal je visokom pobjedom poboljšao svoju poziciju i preskočio Hrvatsku.

Raspored dana 17. dana Svjetskog nogometnog prvenstva:

Zelenortski Otoci – Saudijska Arabija (Houston)

Urugvaj – Španjolska (Guadalajara)

Egipat – Iran (Seattle)

Novi Zeland – Belgija (Vancouver)

Panama – Engleska (East Rutherford)