Kahan puni tribine, a grad živi u ritmu zabave: Vatrene u Philadelphiji čeka sportski spektakl

Dan uoči utakmice između Hrvatske i Gane ispred stadiona Lincoln Financial Field tražila se karta više, ali ne za utakmicu "Vatrenih", već za koncert američkog kantautora Noaha Kahana.

Naime, pored doma NFL momčadi Philadelphia Eagles nalaze se još dva velebna sportska objekta. Stadion Citizens Bank Park na kojem svoje utakmice igra MLB ekipa Philadelphia Phillies, te dvorana Xfinity Mobile Arena u kojoj igraju košarkaši Philadelphia 76ersa i hokejaši Philadelphia Flyersa.

Nevjerojatan je South Philadelphia Sports Complex, uz tri velika sportska objekta nalazi se i Stateside Live, nekada poznat i kao Philly Live, dom nekoliko restorana i mjesta za zabavu.

U cijelom kompleksu je i trg s koncertnom pozornicom Miller Lite. Često nazivan "četvrtim stadionom Philadelphije".

Do cijelog kompleksa lako se može doći metro linijom B, voze i autobusi, a prema podacima s interneta oko dvorana je više od 20.000 parkirnih mjesta.

Ovi objekti ugošćuju otprilike 380 događaja i preko 7 milijuna posjetitelja svake godine.

U petak je na stadionu Citizens Bank Park održan koncert Noaha Kahana, koji je rasprodao svih 57 koncerata za svoju turneju "The Great Divide Tour". Sudeći po redovima ispred stadiona, Kahn je očito popularan kod suprotng spola, brojne djevojke su satima stajale u redu kako bi ušle na stadion, a na parkiralištima se odvijao "Tailgating".

Ovo je jedan od najprepoznatljivijih rituala u američkom sportu - Cjelodnevni 'party' na otvorenom koji se održava na golemim parkiralištima ispred stadiona nekoliko sati prije početka utakmice. Ime dolazi od stražnjih vrata kamioneta (eng. tailgates) koja služe kao stolovi ili sjedala. Navijači peku roštilj, slušaju glazbu, piju pivo i igraju društvene igre...

"Ovdje nam je toliko dobro da niti ne moramo ući na stadion," kazalo je raspoloženo društvo.

U subotu će u South Philadelphia Sports Complexu "svirati" Vatreni. Nakon raštimanog orkestra u susretu protiv Engleske i nešto bolje izvedbe protiv Paname, "hrvatski nogometni orkestar" nema pravo na pogrešne note protiv Gane.

Navijači su svijesni situacije i najavljuju veliku podršku. Lincoln Financial Field za vrijeme SP-a ima kapacitet 68.324 gledatelja i prema najavama bit će raspordan, a hrvatski navijači bit će u većini.

Dan uoči utakmice oko stadiona ih je bilo vrlo malo, naletjeli smo tek na ekipu iz Osijeka koja je istraživala mogućnosti parkiranja za sutrašnji dvoboj.

"Cijena, prava sitnica, između 150 i 200 dolara," kazali su nam. Većina hrvatskih navijača bila je na "generalnoj probi" u središtu grada gdje je održana navijačka povorka i razvijena je stometarska šahovnica.

U trenutku dok su navijači prolazili ispred vijećnice, iz zgrade je izašli su mladenci čiji je prvotni šok zamijenilo oduševljenje. Navijači su ih odmah okružili i zapjevali kultnu pjesmu "Izađi mala".

Nakon završetka povorke program se nastavio u Liberty Pointu, gdje službeno navijačko okupljanje organizira National Federation of Croatian Americans i gdje je broj mjesta ograničen.

Na dan utakmice okupljanje navijača je u 14.00 sati na Marconi Plazi. Potom slijedi još jedno razvijanje zastave, te korteo do stadiona.

Za razliku od Dallasa gdje je stadion bio u drugom gradu, Philly je prije nekoliko dana četvrtu godinu uzastopce proglašena najpješačkijim gradom u SAD-u anketi USA Today i 10Best.coma ispred Bostona, Chicaga i New Yorka.

Kolijevka američke demokracije posebno se priprema i za proslavu 250. rođendana SAD. Bogati program traje već tjednima, a sve će kulminirati 4. srpnja koncertom Christine Aguilere i najvećih imena filadelfijske glazbe - Jill Scott, Willom Smithom, DJ-em Jazzyjem Jeffom i drugima.