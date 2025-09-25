Toni Kukoč i 'netalentirani' Beckham igrali golf za Europu: Amerikanci i Britanci ne mogu vjerovati

Celebrity All Star golf utakmica Ryder Cupa privukla je veliku pozornost u SAD-u i Velikoj Britaniji, ali i ostatku svijeta, a zbog nastupa Tonija Kukoča zanimljiva je i hrvatskoj publici, koja inače nema praktički nikakve veze s golfom.

Legendarni Kuki igrao je za Europu u paru sa, nećete vjerovati, sinom Davida Beckhama. Protiv njih igrali su Eli Manning, nekadašnji quarterback New York Giantsa te Colin Jost, komičar Saturday Night Livea koji je izveo neviđenu magiju i nekako uspio oženiti Scarlett Johansson, a zajedno imaju i dijete.

Na golf terenu Bethpage Black u Farmingdaleu, New Yorku, 'briljirao' je Brooklyn Beckham (26). Publika je ismijavala njegovu lošu igru i isticala kako nema baš nikakav talent.

"Gađa drveća i ne može izaći iz bunkera", jedan je komentirao, a drugi upitao Kukoča: "Zar se ne osjećaš tako malenim poraj ovog?"

Amerikanci su najviše pratili Manninga i Josta, a Beckhamov mali je hodao pognute glave. Toni je, pak poprilično hladno sve to promatrao.

Beckham je nakon meča rekao kako je znao da navijači nisu tamo da ga bodre.

"Osjećam se kao da me uopće nisu voljeli - ali bilo je nevjerojatno", rekao je.

"Malo su me ogovarali, ali sam to nekako i očekivao - biti u New Yorku, igrati protiv Elija... samo su se smijali. Ali tako je, zabavljao sam se vani. Dao sam sve od sebe. Iskreno, bilo je stvarno zabavno."

Čini se da ga negativni komentari o sebi i svojoj obitelji ne smetaju pa je nastavio:

"Uvijek će biti ljudi koji će govoriti negativne stvari, ali imam suprugu koja me jako podržava. Ona i ja, mi samo radimo svoje, samo držimo glave dolje i radimo. I sretni smo."

Kukoč je s ovim engleskim dijamantom izgubio od Manninga i Josta konačnim rezultatom 7,5 prema 3,5. U kombinaciji s ostala tri meča slavnih osoba, europska reprezentacija izgubila je od reprezentacije SAD-a konačnim rezultatom 25 prema 19 bodova.

Među ostalim poznatim osobama koje su sudjelovale u utakmici bili su Michael Strahan, Miranda Lambert, Kane Brown, Bobby Flay, Catherine Zeta Jones, Tom Felton, Pau Gasol, Noah Kahan, Oliver Phelps, John McEnroe, Teemu Selänne i kuhar José Andrés.

