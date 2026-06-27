Marko Vargek iz Philadelphije uoči utakmice: 'Nervozni smo, stigao je dan odluke'

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu igra ključnu utakmicu skupine L protiv Gane na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Susret se igra u Philadelphiji, na stadionu Lincoln Financial Field. Tijekom dana navijače očekuje i korteo prema stadionu, gdje od 23 sata po hrvatskom vremenu Vatreni igraju protiv Gane.

Poslijepodne u Philadelphiji obilježila je, na oduševljenje mnogih Amerikanaca, velika povorka tisuća hrvatskih navijača tijekom koje je ponovno razvijena stometarska hrvatska zastava s crveno-bijelim kvadratićima. Dio prometa gradskim ulicama bio je privremeno zatvoren, a sve je osiguravala policija.

Iz Philadelphije se uživo javio RTL-ov Marko Vargek.

"Nervozni smo, stigao je dan odluke. Stadion ima kapacitet od 67 tisuća mjesta, a očekuje se dolazak oko 10 tisuća Hrvata. Vjerujemo da će ovaj stadion večeras biti dom hrvatske sreće", javio je Vargek.

Istaknuo je i kako je izbornik Zlatko Dalić na već trećoj uzastopnoj konferenciji za medije bio vrlo samokritičan, ali i kritičan prema igračima. "Dalić poručuje da smo prespori i naglašava kako na ovom Svjetskom prvenstvu nema one kontrole lopte koja nas je uvijek krasila", izvijestio je Vargek, dodajući kako navijači u ovom trenutku ne žele slušati kritike, već vidjeti rješenja na terenu.

"Vrijeme je da hrvatska reprezentacija igrom šarmira navijače koji ulažu ogroman trud, jer reprezentacija dosad zapravo živi na blagodatima proširenog formata natjecanja i postocima", dodao je.

Objasnio je i kakva je računica za prolazak dalje: "Pobjeda nam sigurno donosi drugo mjesto, a možda čak i prvo, što ovisi o ishodu utakmice između Engleske i Paname. Jedan bod nas dovodi u sigurnost trećeg mjesta, a o porazu nećemo ni razmišljati".

"Ako znamo da je Gana već osigurala prolaz i da je Hrvatskoj dovoljan samo bod, onda možemo predvidjeti da nijedna momčad neće odmah krenuti na sve ili ništa, grlom u jagode. Ipak, Hrvatska mora ići na pobjedu jer bi sve drugo bilo previše opasno", zaključio je Vargek.