Nije uvijek sunčano u Philadelphiji: Uoči utakmice Hrvatske pljušti kiša, evo što kaže prognoza

Hrvatska igra treće kolo skupine L Svjetskog prvenstva. Protivnik je Gana, a ulog plasman u nokaut fazu.

Naši navijači okupirali su grad, a već su i krenuli prema stadionu Lincoln Financial Field, domu NFL momčadi Philadelphia Eagles, no vrijeme nije nikako ono ljetno.

Trenutno pljušti kiša, ali prognoza govori kako ne bi trebalo biti nevremena koje bi eventualno ugrozilo odigravanje utakmice. Štoviše, taman uoči početka utakmice u 17h po lokalnom vremenu kiša bi trebala prestati, a temperatura bi trebala biti 26 stupnjeva.

Serija kaže Uvijek je sunčano u Philadelphiji, a nadamo se kako će i rezultat biti takav za Hrvatsku.