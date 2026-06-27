FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOŽDA PREKID? /

Nije uvijek sunčano u Philadelphiji: Uoči utakmice Hrvatske pljušti kiša, evo što kaže prognoza

Nije uvijek sunčano u Philadelphiji: Uoči utakmice Hrvatske pljušti kiša, evo što kaže prognoza
×
Foto: Gent Shkullaku/Zuma Press/Profimedia

Naši su okupirali grad, a već su i krenuli prema stadionu Lincoln Financial Field, no vrijeme nije nikako ono ljetno

27.6.2026.
19:49
Sportski.net
Gent Shkullaku/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Hrvatska igra treće kolo skupine L Svjetskog prvenstva. Protivnik je Gana, a ulog plasman u nokaut fazu. 

Naši navijači okupirali su grad, a već su i krenuli prema stadionu Lincoln Financial Field, domu NFL momčadi Philadelphia Eagles, no vrijeme nije nikako ono ljetno. 

Trenutno pljušti kiša, ali prognoza govori kako ne bi trebalo biti nevremena koje bi eventualno ugrozilo odigravanje utakmice. Štoviše, taman uoči početka utakmice u 17h po lokalnom vremenu kiša bi trebala prestati, a temperatura bi trebala biti 26 stupnjeva. 

Serija kaže Uvijek je sunčano u Philadelphiji, a nadamo se kako će i rezultat biti takav za Hrvatsku. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.PhiladelphiaHrvatska Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike