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PHILADELPHIA U KOCKICAMA /

Odjekivali 'Ruža hrvatska' i 'Ništa kontra Splita': Pogledajte Kolindu u navijačkom deliriju!

'Ništa nije ljepše od dijeljenja trenutaka ponosa i podrške hrvatskoj reprezentaciji', napisala je Kolinda Grabar Kitarović

27.6.2026.
12:14
danas.hr
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Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na društvenim mrežama se pohvalila sjajnom atmosferom u Philadelphiji pred odlučujuću utakmicu Hrvatske i Gane na Svjetskom prventstvu.

"Atmosfera u Philadelphiji pred utakmicu s Ganom… Nothing compares to sharing moments of pride and support for Team Croatia. Sport unites! [Ništa nije ljepše od dijeljenja trenutaka ponosa i podrške hrvatskoj reprezentaciji. Sport ujedinjuje!]", napisala je Grabar Kitarović u opisu snimke na kojoj pleše s hrvatskim navijačima.

Odjekivali 'Ruža hrvatska' i 'Ništa kontra Splita': Pogledajte Kolindu u navijačkom deliriju!
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

'Ovdje i nije baš jeftino'

U Philadelphiji je održana Hrvatska večer u Craft Hallu na kojoj je uz glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, sudjelovala i bivša predsjednica, pišu Sportske novosti

Odjekivali 'Ruža hrvatska' i 'Ništa kontra Splita': Pogledajte Kolindu u navijačkom deliriju!
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

"Jučer sam ‘pobjegla‘ sa sjednice Međunarodnog olimpijskog odbora. Odradila sam onaj svoj dio jer sam vodila proces izbora novih domaćina OI. Sinoć sam doputovala u Washington, a ovdje sam došla vlakom. Namjeravam ostati do 21. 7. kod prijatelja jer ovdje i nije baš jeftino", kazala je za SN Kolinda Grabar Kitarović

Svjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.VatreniKolinda Grabar KitarovićHrvatska Reprezentacija
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