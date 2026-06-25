Svi gledaju u Kolindinu 'navijačku' košulju: Kad čuju cijenu, mnogi će ostati iznenađeni

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (58) ovih je dana boravila u Švicarskoj, gdje je 24. lipnja sudjelovala na 146. zasjedanju Međunarodni olimpijski odbor u Lausannei. Za službeni nastup odabrala je poslovno-elegantnu kombinaciju koja nije prošla nezapaženo, ponajviše zahvaljujući upečatljivom modnom detalju.

Košulja koja je odmah privukla pažnju

Kolinda Grabar-Kitarović poznata je po tome da tijekom javnih nastupa često ističe hrvatske motive, osobito na sportskim događanjima i međunarodnim susretima. Ni ovoga puta nije odstupila od svog prepoznatljivog stila.

Za pojavljivanje u Lausannei odabrala je košulju s crveno-bijelim kvadratićima koji su mnoge odmah podsjetili na hrvatski grb i navijačke boje. Upravo zbog toga cijeli je outfit dobio dodatnu simboliku, posebno u trenutku kada je hrvatska reprezentacija igrala protiv Paname na Svjetskom prvenstvu.

Košulju je kombinirala s bijelim hlačama ravnog kroja, koje su uravnotežile upečatljiv uzorak i omogućile da upravo gornji dio kombinacije bude u prvom planu. Styling je zaokružila bijelim salonkama, čime je postigla elegantan i skladan izgled.

Dizajnerski komad visoke cijene

Riječ je o dizajnerskom modelu, kratkoj košulji Giant Damier iz suradnje Louis Vuitton i Nigo. Prepoznatljiv crveno-bijeli Damier uzorak dodatno je naglasio poveznicu s hrvatskim bojama.

Prema podacima sa stranica za preprodaju luksuzne odjeće, cijene ovog modela kreću se od približno 700 eura pa sve do 2800 eura i više, ovisno o veličini, stanju i dostupnosti pojedinog primjerka.

Nakon Lausanne putuje u SAD navijati za Vatrene

Osim modnog izdanja, Kolinda Grabar-Kitarović otkrila je i svoje sljedeće odredište. Na Instagramu je objavila fotografiju outfita te najavila putovanje u Sjedinjene Američke Države, gdje će uživo bodriti hrvatsku reprezentaciju.

"Sada sam napokon spremna krenuti u Sjedinjene Američke Države kako bih podržala našu reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Veselim se navijanju za Hrvatsku u Philadelphiji, ponosno uz naše navijače, i jedinstvenoj energiji i strasti Svjetskog prvenstva. Vidimo se u Philadelphiji. Idemo Hrvatska!" poručila je u objavi.