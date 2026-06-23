Grabar-Kitarović pokazala oca i brata kojeg nemamo priliku često vidjeti: Imala je posebnu priliku

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (58) podijelila je na društvenim mrežama nekoliko fotografija s obiteljskog okupljanja u Kukuljanovu, a posebnu pozornost pratitelja privukle su fotografije na kojima pozira s ocem Brankom i bratom, koje javnost rijetko ima priliku vidjeti.

Povod okupljanju bila je proslava 50. rođendana supruge njezina bratića. Uz fotografije snimljene 13. lipnja, Grabar-Kitarović objavila je emotivnu poruku o važnosti obitelji i zajedničkih trenutaka.

„Kažu da se neke stvari s godinama mijenjaju. Istina. Obitelj nam znači sve više, zajednički trenuci postaju dragocjeniji, a rođendani sve veseliji“, napisala je bivša predsjednica.

Istaknula je kako joj je posebno drago bilo ponovno vidjeti najbliže članove obitelji.

„Bilo mi je jako lijepo vidjeti tatu, brata i Natašu, kao i ostalu rodbinu, a posebno mi je značilo posjetiti majčino posljednje počivalište. Radost i sjećanje na najmilije često idu ruku pod ruku“, poručila je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Poseban trenutak za obitelj

Objava je izazvala brojne reakcije pratitelja koji su pohvalili obiteljsku atmosferu i toplu poruku koju je podijelila. Fotografije su pružile rijedak uvid u privatni život bivše predsjednice, koja rijetko javno objavljuje obiteljske trenutke.

Kolinda Grabar-Kitarović rođena je 1968. godine, a djetinjstvo je provela u selu Lubarska pokraj Martinova Sela na Rječini. Kasnije se obitelj, zbog očeva posla, preselila u Grobnik. Njezin otac Branko radio je kao mesar, dok je majka Dubravka sudjelovala u obiteljskom poslu.

Zanimljivo je da je ime Kolinda dobila prema pjesmi pjevačice Zdenka Vučković. Podsjetimo, njezina majka Dubravka preminula je prošle godine, zbog čega je posjet majčinom posljednjem počivalištu imao posebno emotivno značenje za bivšu predsjednicu i njezinu obitelj.