Srce joj je u Dallasu: Kolinda poslala moćnu poruku Vatrenima iz dalekog Uzbekistana

Dok se navijačka groznica zahuktava u Dallasu, gdje su hrvatski navijači već obojili ulice u crveno-bijele kvadratiće uoči prve utakmice na Svjetskom prvenstvu, bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (58) pokazala je da je uz Vatrene bez obzira na to gdje se nalazila. Iako je tisućama kilometara daleko, u Uzbekistanu, putem Instagrama je uputila snažnu poruku podrške hrvatskoj reprezentaciji koja otvara natjecanje protiv Engleske.

Službeno u Taškentu, srcem u Teksasu

"Večeras moje srce putuje iz Taškenta u Dallas", napisala je Grabar-Kitarović u objavi koja spaja njezine diplomatske obveze i nepokolebljivu navijačku strast. Bivša predsjednica, koja se nalazi u uzbekistanskoj prijestolnici zbog sudjelovanja na jednoj investicijskoj konferenciji, pokazala je kako se i na službenom putu može ostati najveći navijač.

Objavila je dvije fotografije: na prvoj pozira u elegantnoj crveno-bijeloj kombinaciji ispred raskošne arhitekture Taškenta, dok je na drugoj već u prepoznatljivom dresu. Okrenuta leđima kameri i odjevena u personalizirani dres s brojem deset i svojim imenom, Grabar-Kitarović gleda na noćnu panoramu grada, jasno dajući do znanja da su joj misli usmjerene na utakmicu. Njezin modni odabir, čak i u poslovnom izdanju, suptilno je slavio nacionalne boje, potvrđujući da je "u bijelo-crvenom, gdje god bila".

Podrška koja ne poznaje granice

Poznata po svom strastvenom navijanju koje je osvojilo svjetsku javnost tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine, Grabar-Kitarović je i ovoga puta opravdala status "najvatrenije navijačice".

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Njezina poruka "Dečki, večeras igrajte za sebe, za Hrvatsku, za navijače i za sve nas koji vas bodrimo iz svih krajeva svijeta" odjeknula je među pratiteljima. Iako je ranije potvrdila da zbog obveza neće moći prisustvovati prvim utakmicama, ovom je objavom pokazala da je mislima na stadionu u Dallasu. U komentarima su se zaredale poruke podrške iz cijelog svijeta, od domaćih poput "Pozdrav kraljici našoj" do pohvala na stranim jezicima, potvrđujući da njezina predanost reprezentaciji inspirira mnoge.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL