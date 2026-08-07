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Savjetuju juhu od psećeg mesa kao lijek protiv vrućine

Savjetuju juhu od psećeg mesa kao lijek protiv vrućine
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Foto: Jung Yeon-je/AFP/Profimedia

Državna televizija u četvrtak je izvijestila da je temperatura dosegla 36,7 °C, što je najviša temperatura otkako se vodi evidencija

7.8.2026.
9:10
Hina
Jung Yeon-je/AFP/Profimedia
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Dok Korejski poluotok pogađa toplinski val, sjevernokorejski državni mediji predlažu sve, od juhe od psećeg mesa do pileće juhe, kao načine suočavanja s tim, a Kim Jong Una prikazuju kao vođu koji podnosi teške uvjete zajedno sa svojim narodom.

Državna televizija u četvrtak je izvijestila da je temperatura dosegla 36,7 stupnjeva Celzijevih, što je najviša temperatura otkako se u zemlji vodi evidencija o vremenskim prilikama. 

Uz niz tropskih noći, državni mediji posvetili su neuobičajenu pozornost najtoplijim tjednima u godini, lokalno poznatim kao sambok ili pseći ljetni dani.

Tradicionalno ljetno jelo

Među upečatljivijim preporukama je juha od psećeg mesa, koja odražava tradicionalno vjerovanje da pomaže ljudima da izdrže ljetne vrućine. U zdravstvenom članku objavljenom 2. kolovoza, list vladajuće stranke Rodong Sinmun citirao je liječnika u općoj bolnici u Pjongjangu koji preporučuje osvježavajuću hranu poput lubenice, krastavaca i mungo graha, kao i "hranjivu hranu" uključujući juhu od psećeg mesa, riblju kašu i kašu od crvenog graha.

List je posvetio zaseban članak juhi od psećeg mesa, opisujući je kao tradicionalno ljetno jelo i oživljavajući staru izreku da "čak i ako se juha od psećeg mesa prolije po vrhu stopala tijekom psećih ljetnih dana, postaje lijek".

Sjeverna KorejaKim Jong UnJuhaPasVisoke TemperatureToplinski Val
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