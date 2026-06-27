Plavi Orkestar i Severina zapalili Bjelovar: Ali delirij je nastao kad je pala prosidba!

Ovogodišnja Terezijana podigla je ljestvicu. Tisuće posjetitelja ispunile su ulice i trgove, a vrhunac večeri donijeli su nastupi Severine i Plavog Orkestra koji su rasplesali publiku do kasno u noć.

Dobra atmosfera i prepuni koncertni prostori obilježili su festival, a posebno emotivan trenutak dogodio se kada je tijekom nastupa Plavog Orkestra pala i prosidba koja je oduševila okupljene.