Francuska nakon velike pobjede dočekala nove odlične vijesti

Iz stožera francuske nogometne reprezentacije objavili su kako se izbornik aktualnih svjetskih doprvaka Didier Deschamps vratio u kamp nakon što se na nekoliko dana vratio kući u Francusku zbog majčine smrti.

"Didier je s nama," objavio je Francuski nogometni savez (FFF).

Deschamps je zbog majčina pogreba propustio 4-1 pobjedu protiv Norveške u petak kojom je Francuska osvojila prvo mjesto u skupini I pa će u 16-ini finala igrati protiv Švedske u utorak u 23 sata po hrvatskom vremenu u East Rutherfordu.

Podsjetimo, nakon što su u prva dva kola osvojile po maksimalnih šest bodova i osigurale prolazak u 16-inu finala Francuska i Norveška su u međusobnom dvoboju odlučivale o prvom mjestu. I dok je Francuska u susret krenula s najboljim sastavom, norveški izbornik Stale Solbakken je izveo rezervni sastav pa je Francuska lako stigla do pobjede.

Tri gola u prvom poluvremenu za Francusku zabio je Ousmane Dembele (7, 20, 32), dok je strijelac za Norvešku bio Thelo Aasgaard (21). Konačni rezultat postavio je Desire Doue (90+4) u sudačkoj nadoknadi.