Cijela dvorana zapljeskala 91-godišnjoj novinarskoj legendi, Scaloni ga ostavio bez riječi

Svjetsko prvenstvo još je jednom pokazalo da nije riječ samo o nogometu. Na konferenciji za medije argentinske reprezentacije dogodio se trenutak koji je dirnuo prisutne i vrlo brzo obišao svijet.

U središtu pažnje našao se 91-godišnji argentinski novinar Enrique Macaya Márquez, čovjek koji prati svjetska prvenstva još od 1958. godine. Tijekom više od šest desetljeća izvještavao je sa svakog Mundijala i pratio argentinsku reprezentaciju kroz njezine najveće uspjehe i razočaranja.

Kada je na konferenciji iz publike postavio pitanje izborniku Lionelu Scaloniu o tome hoće li Lionel Messi nastupiti protiv Jordana, cijela dvorana spontano je prekinula konferenciju i nagradila legendarnog novinara dugotrajnim pljeskom.

Scaloni je potom odgovorio riječima koje su dodatno oduševile prisutne.

„Iskreno, pravo mi je zadovoljstvo odgovarati na vaše pitanje. Pratili ste čak 18 svjetskih prvenstava, što je nevjerojatno. Sjećam se da ste još dok sam ja igrao za Argentinu već bili velika novinarska zvijezda, a danas ste to još i više. Da mi je ovo pitanje postavio netko drugi, vjerojatno bih ga izbjegao. No, budući da ste to vi, odgovorit ću. Messi će sutra utakmicu započeti na klupi. Čestitam vam, Enrique, i uživajte u Svjetskom prvenstvu. Vi ste prava legenda.“

Scalonijeve riječi izazvale su nove ovacije i još jednom pokazale koliko poštovanja argentinski nogomet gaji prema čovjeku koji je desetljećima pratio reprezentaciju.

Argentinski izbornik tako je napravio iznimku od svoje uobičajene prakse skrivanja sastava do početka utakmice te otkrio da će Lionel Messi protiv Jordana krenuti s klupe. Budući da je Argentina već osigurala plasman u nokaut fazu, stručni stožer odlučio je odmoriti svog kapetana i rasporediti minutažu među ostalim reprezentativcima uoči najvažnijeg dijela natjecanja.

Scaloni je pritom naglasio kako će Messi ipak dobiti priliku tijekom susreta, a odluka je donesena kako bi se pažljivo upravljalo njegovim opterećenjem i spremno dočekale utakmice eliminacijske faze.