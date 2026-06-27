Svjetski mediji bruje o ovih 14 najljepših hrvatskih plaža: Skrivaju više od sunca i mora

Hrvatska obala, s više od tisuću otoka, prava je riznica prirodnih ljepota, a njezine plaže redovito se nalaze na popisima najljepših na svijetu.

Od skrivenih uvala dostupnih samo avanturistima do prostranih gradskih kupališta, svaka nudi jedinstven doživljaj. Bilo da tražite pješčani raj za obitelj, osamljenu šljunčanu uvalu za romantični bijeg ili mjesto za aktivni odmor, Jadran ima odgovor.

U galeriji donosimo 14 plaža koje se prema poznatim svjetskim magazinima, putopiscima i blogerima ističu svojom ljepotom i posebnošću.