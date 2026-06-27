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BISERI JADRANA /

Svjetski mediji bruje o ovih 14 najljepših hrvatskih plaža: Skrivaju više od sunca i mora

Svjetski mediji bruje o ovih 14 najljepših hrvatskih plaža: Skrivaju više od sunca i mora
Foto: Shutterstock
Od urbanih oaza opremljenih za cjelodnevni boravak do skrivenih dragulja do kojih vodi samo kozja staza, hrvatske plaže nude nevjerojatnu raznolikost. Svaka od njih ima svoj jedinstveni karakter i priču, čekajući da bude otkrivena. Bilo da ste u potrazi za avanturom, obiteljskim odmorom ili potpunim mirom, jadranska obala skriva savršeno mjesto za vas.
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Hrvatska obala, s više od tisuću otoka, prava je riznica prirodnih ljepota, a njezine plaže redovito se nalaze na popisima najljepših na svijetu.

Od skrivenih uvala dostupnih samo avanturistima do prostranih gradskih kupališta, svaka nudi jedinstven doživljaj. Bilo da tražite pješčani raj za obitelj, osamljenu šljunčanu uvalu za romantični bijeg ili mjesto za aktivni odmor, Jadran ima odgovor.

U galeriji donosimo 14 plaža koje se prema poznatim svjetskim magazinima, putopiscima i blogerima ističu svojom ljepotom i posebnošću.

27.6.2026.
18:51
Antonela Ištvan
Shutterstock
PlažeHrvatskaJadransko More
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