Hrvatska groznica trese SAD, navijači napravili show uoči okršaja s Ganom: 'Ovo je veličanstveno'

SPEKTAKL PRIJE KLJUČNE UTAKMICE /

Žele li Vatreni sačuvati živce nacije - večeras moraju pobijediti i tako bezbrižno ući u drugi krug Svjetskog prvenstva. No, neće biti lako. Gana je tvrd orah, osjetila je to i Engleska i Panama, nadamo se da neće i Hrvatska. Jer imat će i glasnog, brojnog i srčanog 12. igrača na tribinama koji se na ulicama Philadelphije zagrijavaju još od jučer. Pronijeli su stometarsku hrvatsku zastavu i oduševili Amerikance, posebno novopečeni bračni par.

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