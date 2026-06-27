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SPEKTAKL PRIJE KLJUČNE UTAKMICE /

Hrvatska groznica trese SAD, navijači napravili show uoči okršaja s Ganom: 'Ovo je veličanstveno'

Žele li Vatreni sačuvati živce nacije - večeras moraju pobijediti i tako bezbrižno ući u drugi krug Svjetskog prvenstva. No, neće biti lako. Gana je tvrd orah, osjetila je to i Engleska i Panama, nadamo se da neće i Hrvatska. Jer imat će i glasnog, brojnog i srčanog 12. igrača na tribinama koji se na ulicama Philadelphije zagrijavaju još od jučer. Pronijeli su stometarsku hrvatsku zastavu i oduševili Amerikance, posebno novopečeni bračni par.

Cijelu priču pogledajte u prilogu

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27.6.2026.
19:17
Nikolina Matošević
PhiladelphiaSvjetsko Prvenstvo 2026.VatreniNavijači
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