Komentar iz vrućeg Spielberga nakon šokantnih kvalifikacija: 'Vikali su 'ilegale, impossibile''

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BILO JE UZBUDLJIVO /

Nakon što je Lewis Hamilton svojom prvom pobjedom za Ferrari u Barceloni prekinuo Mercedesovu dominaciju prije dva tjedna, karavana Formule 1 stigla je u idilično okruženje štajerskih Alpa. Velika nagrada Austrije, osma utrka sezone 2026., donosi novi čin u sve napetijoj borbi za naslov prvaka.

Britanac George Russell (Mercedes) krenut će s prve startne pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Austrije Svjetskog prvenstva vozača formule 1 u Spielbergu.

Russell je u kvalifikacijama ostvario 236 tisućinki bolje vrijeme od drugog Monežanina Charlesa Leclerca (Ferrari), odnosno 295 tisućinki od sunarodnjaka Lewisa Hamiltona (Ferrari).

Utrka je na programu u nedjelju od 15 sati.

Na licu mjesta je i naš stručni komentator Marko Špoljar koji nam se javio iz vrućeg Spielberga, a što je rekao o uzbudljivim kvalifikacijama, pogledajte u videu.