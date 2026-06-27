Pogledajte najzanimljivije trenutke trećeg treninga u Austriji

George Russell postavio je najbrže vrijeme na posljednjem slobodnom treningu za Veliku nagradu Austrije, nadmašivši u samoj završnici svog momčadskog kolegu i lidera prvenstva, Kimija Antonellija.

Mercedes je tako potvrdio apsolutnu dominaciju tijekom cijelog vikenda na Red Bull Ringu, zauzevši prva dva mjesta u sve tri trening sesije. Iza njih, Lewis Hamilton u Ferrariju i McLarenov dvojac pokazali su da će borba za pole position biti neizvjesnija no ikad, s prvih šest vozača unutar samo 0,273 sekunde.

Subotnje jutro u slikovitim štajerskim brdima donijelo je nastavak priče započete u petak - Mercedesovu superiornost. Mladi Kimi Antonelli, koji je bio najbrži na oba jučerašnja treninga, dugo je držao vodeću poziciju i činilo se kako će ostvariti savršen vikend uoči kvalifikacija. No, planove mu je pomrsio momčadski kolega Russell, koji je, unatoč ranijim problemima s prednjim ovjesom, pronašao ključ za otključavanje brzine u ključnom trenutku.

Dramatična završnica i taktičke igre

Posljednje minute treninga donijele su pravu dramu. Većina vozača izašla je na stazu na novim setovima mekih guma kako bi simulirali kvalifikacijske krugove. Antonelli je postavio letvicu visoko s vremenom 1:07.134, no nije uspio dodatno poboljšati svoj rezultat u posljednjem pokušaju. Hamilton je pokazao da se Ferrari, nakon pobjede u Španjolskoj, ponovno može nositi s najboljima, smjestivši se na drugo mjesto sa samo 77 tisućinki zaostatka, prije nego što su ga drugi potisnuli.

Tada je na scenu stupio Russell. Britanac je tijekom sesije prijavljivao probleme s bolidom, no momčad je napravila promjene na postavkama ovjesa, a on je primijenio taktiku rashladnih krugova kroz boks, koju je koristio i Antonelli. To se pokazalo dobitnom kombinacijom. U svom posljednjem letećem krugu, s već korištenim gumama, odvozio je krug od 1:07.096 i za svega 38 tisućinki sekunde preoteo vrh momčadskom kolegi, poslavši jasnu poruku uoči borbe za startne pozicije.

Ferrari i McLaren prijete iz drugog plana

Iako je Mercedesov dvojac bio klasa za sebe, konkurencija nije daleko. Lewis Hamilton završio je kao treći, potvrdivši da nadogradnje na Ferrarijevom motoru daju rezultate i na stazi koja zahtijeva veliku snagu. Njegov momčadski kolega Charles Leclerc imao je nešto neuredniju sesiju, uključujući i izlijetanje sa staze, te je završio kao sedmi. Ipak, minimalni zaostaci ulijevaju nadu talijanskoj momčadi.

McLaren je također pokazao zavidnu formu. Oscar Piastri bio je četvrti, a aktualni svjetski prvak Lando Norris peti, čime su obojica potvrdili da je bolid iz Wokinga konkurentan na svim tipovima staza. Njihova brzina, kako u jednom krugu tako i na dužim dionicama, sugerira da bi mogli igrati važnu ulogu ne samo u kvalifikacijama, već i u nedjeljnoj utrci. Domaća momčad Red Bulla imala je solidan trening, s Maxom Verstappenom na šestom mjestu, no čini se da im i dalje nedostaje onaj posljednji djelić brzine u usporedbi s Mercedesom i Ferrarijem. Cjeloviti rezultati treninga pokazuju nevjerojatnu gustoću u vrhu.

Cijeli vikend u Spielbergu odvija se u ekstremnim vremenskim uvjetima, s visokim temperaturama zraka i staze, zbog čega je FIA utrku proglasila "toplinskom opasnošću". To stavlja dodatan pritisak na vozače i bolide, a upravljanje gumama i hlađenje je otežano. Kako se vozači snalaze u takvim uvjetima pogledajte OVDJE.