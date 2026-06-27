Pogledajte najzanimljivije trenutke drugog treninga u Austriji

Vodeći čovjek prvenstva Formule 1, Kimi Antonelli, poslao je snažnu poruku konkurenciji dominantnim nastupom na slobodnim treninzima za Veliku nagradu Austrije.

Mladi Talijan u Mercedesu bio je najbrži na obje sesije na Red Bull Ringu, pokazavši zastrašujuću brzinu i najavivši pohod na još jednu pobjedu. Ipak, dok se Antonelli činio nedodirljivim, slika unutar momčadi Mercedesa i među glavnim rivalima otkrila je puno složeniju priču uoči subotnjih kvalifikacija.

U McLarenu pronašli brzinu, Russell zabrinut

Dok je Antonelli suvereno vladao, najveću prijetnju Mercedesu pokazao je McLaren. Nakon problema s hidraulikom na bolidu Landa Norrisa u prvom treningu, momčad iz Wokinga vratila se u punoj snazi. Oscar Piastri zauzeo je drugo mjesto, s nešto više od dvije desetinke zaostatka, dok je Norris bio treći, potvrdivši da narančasti bolidi imaju brzinu za borbu na vrhu. Njihov je tempo, zanimljivo, više zabrinuo drugog vozača Mercedesa, Georgea Russella, nego Antonellijeva dominacija. Russell je završio tek šesti, s velikih šest desetinki zaostatka za timskim kolegom.

Problemi za Red Bull i Ferrari, katastrofa za Cadillac

Petak nije bio uspješan za ostale vodeće timove. Ferrari, koji je u Austriju stigao s novom nadogradnjom pogonske jedinice i ohrabren Hamiltonovom pobjedom u Barceloni, nije uspio pronaći pravi ritam. Hamilton je bio peti, a Charles Leclerc osmi, obojica s osjetnim zaostatkom. Ništa bolje nije bilo ni u domaćoj momčadi Red Bulla. Max Verstappen završio je četvrti, ali je bio izrazito nezadovoljan bolidom. Tijekom sesije žalio se na neudoban položaj sjedenja, a kasnije i na probleme s motorom koji je gubio snagu, posebno u trećem zavoju.

No, sve te probleme zasjenila je prava katastrofa koja je zadesila novu momčad Cadillaca. Njihov je dan bio za zaborav. Sergio Perez, koji je stao na stazi i u prvom treningu, ponovno je parkirao svoj bolid nakon samo dva odvožena kruga u drugoj sesiji. Ubrzo nakon toga, agonija se nastavila kada je bolid Valtterija Bottasa počeo ispuštati dim. Očigledan kvar na ovjesu uzrokovao je struganje podnice po asfaltu, što je dovelo do manjeg požara. Finac je jedva uspio dovesti bolid do boksa, a momčad je potvrdila da je za njihove vozače dan završen, ostavljajući im ogroman posao preko noći.

Prvi dan u Spielbergu potvrdio je da su Kimi Antonelli i Mercedes u vlastitoj ligi, a osim po tome će se pamtiti jedino po brojnim klizanjima bolida i kvarovima, a sve najzanimljivije trenutke možete pogledati OVDJE.