Stručni komentator iz Spielberga: 'Mercedes je i dalje favorit, ali Ferrari se probudio'

Velika nagrada Austrije ulazi u svoju najzanimljiviju fazu. Nakon što su završeni svi slobodni treninzi, u Spielbergu je sve spremno za kvalifikacije koje počinju za manje od dva sata. Program je tijekom dana bio iznimno bogat, a na stazi su se izmjenjivale utrke i kvalifikacije Formule 3, Formule 2 i Formule 1.

Iz austrijskog Spielberga javio se stručni komentator Net.hr-a, koji je podijelio svoje dojmove nakon trećeg slobodnog treninga i najavio što možemo očekivati u borbi za pole position.

„Pozdrav još jednom iz vrućeg i prepunog Spielberga. Treninzi su završeni i sada je sve usmjereno prema kvalifikacijama. Iako su razlike na trećem slobodnom treningu bile znatno manje nego tijekom jučerašnjeg dana, Mercedes i dalje djeluje kao glavni favorit. Imam dojam da još uvijek nisu pokazali sve što mogu“, rekao je Špoljar.

Posebno je izdvojio odlične vožnje Kimija Antonellija tijekom cijelog vikenda, ali i činjenicu da mu se momčadski kolega George Russell u završnici sve više približio.

„Antonelli vozi sjajno od početka vikenda, ali Russell je danas napravio korak naprijed. Čini se da će upravo njih dvojica voditi glavnu borbu za najbolju startnu poziciju.“

Prema njegovim riječima, u borbu za sam vrh mogli bi se uključiti i McLarenovi vozači, kao i Max Verstappen te Ferrari, koji je u odnosu na petak napravio značajan iskorak.

„McLaren je bio vrlo brz još jučer, a danas djeluje jednako dobro, možda čak i nešto bolje. Oscar Piastri ostavlja dojam vrlo sigurnog vozača, čak sigurnijeg od Landa Norrisa. S druge strane, Ferrari je napravio veliki napredak u odnosu na jučerašnje treninge, dok i Max Verstappen izgleda vrlo konkurentno.“

Špoljar ističe kako nas očekuju iznimno neizvjesne kvalifikacije jer su razlike između vodećih momčadi gotovo neprimjetne.

„Prvih sedam vozača na trećem treningu bilo je unutar vrlo male vremenske razlike, što dovoljno govori koliko bi kvalifikacije mogle biti neizvjesne. Očekujem veliku borbu za svaku poziciju.“

Osim bitke za vrh, zanimljivo će biti pratiti i okršaj u sredini poretka.

„Čini se da ćemo gledati i veliku borbu za status pete najbrže momčadi. Dosadašnji treninzi sugeriraju vrlo izjednačen dvoboj između Alpinea, Racing Bullsa i Audija, a odluka bi mogla pasti tek u samoj završnici kvalifikacija.“

Sve je, dakle, spremno za nastavak uzbudljivog vikenda u Spielbergu, gdje bi nijanse mogle odlučiti pobjednika kvalifikacija i raspored na startu nedjeljne utrke.