Nakon Antonellijeve dominacije, borba za pole position u vrelom Spielbergu otkriva prave adute

Nakon što je Lewis Hamilton svojom prvom pobjedom za Ferrari u Barceloni prekinuo Mercedesovu dominaciju prije dva tjedna, karavana Formule 1 stigla je u idilično okruženje štajerskih Alpa. Velika nagrada Austrije, osma utrka sezone 2026., donosi novi čin u sve napetijoj borbi za naslov prvaka.

Oči su uprte u Red Bull Ring, stazu koja ne prašta pogreške i na kojoj se svaka tisućinka broji. Subotnje kvalifikacije, koje se očekuju s velikim nestrpljenjem, dat će prve konkretne odgovore na pitanje je li Hamiltonov trijumf bio samo bljesak ili početak novog odnosa snaga. Lider prvenstva, mladi Talijan Kimi Antonelli, uzvratio je dominantnim nastupom na slobodnim treninzima u petak, no prava borba za startne pozicije tek slijedi, i to u uvjetima ekstremne vrućine koja će testirati i vozače i bolide do krajnjih granica. Treći trening na rasporedu je u 12.30 do 13.30, a kvalifikacije se voze od 16:00 do 17:00. Sve možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Mercedesov odgovor i problemi za konkurenciju

Prvi dan na Red Bull Ringu protekao je u znaku Mercedesovih "srebrnih strijela". Mladi fenomen i vodeći u poretku vozača, Kimi Antonelli, postavio je najbrža vremena na oba slobodna treninga, poslavši jasnu poruku rivalima. Na prvoj je sesiji osigurao dvostruku pobjedu za momčad, završivši ispred timskog kolege Georgea Russella, dok je na drugom treningu iza sebe ostavio oba vozača McLarena, Oscara Piastrija i Landa Norrisa. Činilo se kako 19-godišnjak želi što prije zaboraviti odustajanje u Španjolskoj zbog tehničkog kvara, prvi veći udarac u njegovoj do tada bajkovitoj debitantskoj sezoni.

Dok je Mercedes pokazivao mišiće, petak nije bio jednako uspješan za sve. Momčad Cadillaca proživljavala je pravu noćnu moru s pouzdanošću. Sergio Perez suočio se s problemima na oba treninga, a kvar na njegovom bolidu u prvoj sesiji doveo je i do isticanja crvene zastave i privremenog prekida. Problemi su se nastavili i poslijepodne, kada je i njegov timski kolega Valtteri Bottas bio prisiljen ranije završiti s radom. S druge strane, prvi trening bio je prilika za nekoliko mladih talenata da osjete čari bolida Formule 1. Među njima se istaknuo Dino Beganović, koji je u Ferrariju zamijenio Monežanina Charlesa Leclerca i ostavio dobar dojam. No, petak je samo uvertira, a subota donosi prve prave odgovore. Treći slobodni trening pružit će timovima posljednju priliku za brušenje postavki, no sve oči bit će uprte u 16 sati, kada počinje bitka za startne pozicije.

Izazovi kratke, ali nemilosrdne staze

Red Bull Ring, smješten na gotovo 700 metara nadmorske visine, jedna je od najkraćih staza u kalendaru Formule 1, ali i jedna od najzahtjevnijih. S krugom koji traje jedva nešto više od minute - prošlogodišnji pole position Lando Norris osvojio je s vremenom u rangu 1:03 - vozači nemaju prostora za pogrešku. Staza duga 4,3 kilometra službeno ima deset zavoja, no samo ih sedam zahtijeva značajnije kočenje, što stvara ritmičan i brz protok. Tri uzastopne DRS zone, od startno-ciljne ravnine pa sve do četvrtog zavoja, čine je jednom od najboljih staza za pretjecanje, a povijest je pokazala da drame nikada ne nedostaje.

Posebno je ozloglašen treći zavoj, oštro desno skretanje na vrhu strmog uspona. Upravo je ondje došlo do poznatog sudara Hamiltona i Nice Rosberga u posljednjem krugu 2016., kontroverznog dvoboja Maxa Verstappena i Charlesa Leclerca 2019. te okršaja Verstappena i Norrisa 2024. godine. Staza je kroz povijest mijenjala ime i konfiguraciju; od legendarnog i opasnog Österreichringa koji je bio domaćin utrka od 1970. do 1987., preko skraćene verzije A1-Ring krajem devedesetih, pa sve do današnjeg oblika koji je nastao nakon što je stazu kupio i obnovio Red Bullov vlasnik Dietrich Mateschitz. Visoka nadmorska visina također igra ulogu, jer rjeđi zrak smanjuje aerodinamički pritisak, što može dovesti do većeg proklizavanja guma i dodatno komplicira podešavanje bolida.

Vrućina i strategija guma kao ključni faktori

Vremenska prognoza za vikend u Spielbergu donosi dodatni sloj intrige. Temperature će se penjati i iznad 30 Celzijevih stupnjeva, a osjet vrućine mogao bi biti još i veći. Zbog toga je FIA, krovna organizacija Formule 1, utrku proglasila "događajem s opasnošću od vrućine". Ova odluka omogućuje vozačima korištenje posebnih rashladnih sustava - prsluka s cijevima kroz koje teče ohlađena tekućina, a koji se nose ispod trkaćeg odijela. Korištenje nije obavezno, no svaki vozač koji se odluči voziti bez njega morat će u svoj bolid dodati pet kilograma balasta kako ne bi ostvario natjecateljsku prednost zbog manje težine.

Visoke temperature asfalta, koje bi mogle doseći i preko 50 stupnjeva, predstavljat će ogroman izazov za gume. Pirelli je za ovu utrku donio najmekše komponente iz svoje palete (C3, C4 i C5), a ključni problem bit će termalna degradacija. Stariji asfalt s visokom razinom hrapavosti stvara značajnu toplinu unutar guma. Zone snažnog ubrzanja iz sporih zavoja posebno opterećuju stražnje gume, dok dramatične promjene nadmorske visine i kočenja na nizbrdicama stavljaju pritisak na prednje. Prošle je godine većina timova odabrala strategiju s dva zaustavljanja u boksu, no uz izdržljivije gume u 2026. godini, [neki bi mogli riskirati s jednim zaustavljanjem. Ipak, vrućina bi ih mogla natjerati na oprezniji pristup s više promjena guma.

Borba za naslov se zahuktava

Pobjeda u Barceloni u potpunosti je vratila Lewisa Hamiltona u igru za rekordni osmi naslov svjetskog prvaka. Sedmerostruki prvak smanjio je zaostatak za Antonellijem na 41 bod i sada s pravom slovi kao ozbiljan kandidat. Njegov bivši šef, Toto Wolff, upozorio je da Hamilton, "kada osjeti krv, kreće u napad". Ferrarijev zamah dolazi u pravo vrijeme, no momčad iz Maranella mora riješiti probleme koji muče Charlesa Leclerca. Monegašanin je zabilježio dva uzastopna odustajanja i priznaje da je izgubio dio samopouzdanja, no vjeruje da se u Barceloni osjećao bolje i da je spreman okrenuti stranicu.

S druge strane, Mercedes se nalazi pod pritiskom. Iako su dominirali većim dijelom sezone, Hamiltonova pobjeda bila je "provjera stvarnosti", kako je rekao Wolff. Antonelli se mora oporaviti od prvog razočaranja, a George Russell, koji je pobjedom na ovoj stazi 2024. pokazao da mu Red Bull Ring odgovara, tražit će priliku da se dodatno približi svom timskom kolegi u poretku. Ne treba zaboraviti ni McLaren, koji je u Španjolskoj pokazao znakove napretka i čiji vozači, Lando Norris i Oscar Piastri, vrebaju prvu pobjedu sezone. Dodatnu draž vikendu daje i činjenica da je ovo domaća utrka za Red Bull, momčad koja se muči s formom, a budućnost njihovog glavnog vozača Maxa Verstappena i dalje je predmet brojnih spekulacija.

Subotnje kvalifikacije u Spielbergu bit će više od same borbe za startne pozicije. Bit će to test izdržljivosti, strategije i mentalne snage u ekstremnim uvjetima. Hoće li Antonelli potvrditi brzinu s treninga i uzvratiti udarac? Može li Hamilton nastaviti pobjednički niz i dodatno zakomplicirati prvenstvo? Ili će se možda iz prikrajka pojaviti netko treći? Odgovori stižu s jedne od najuzbudljivijih staza u kalendaru.