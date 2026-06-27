Poznata novinarka napustila Formulu 1: Javnost je pamti po sukobu s Verstappenom

Odlazak jedne od najprepoznatljivijih lica Sky Sports F1 prijenosa, Rachel Brookes, zatvara poglavlje koje je trajalo više od desetljeća. Britanska novinarka napustila je redakciju nakon 14 godina rada u Formuli 1, u trenutku kada je ponovno otvorena rasprava o pritiscima koje sportski novinari trpe na društvenim mrežama, javlja Mirror.

Iako njezin profesionalni angažman u paddocku nije bio pod znakom pitanja, Brookes se prošle godine našla u središtu pažnje zbog jednog intervjua koji je izazvao burne reakcije.

Sve je počelo nakon Velike nagrade Španjolske prošle godine, kada je Max Verstappen bio u središtu incidenta s Georgeom Russellom. Nakon kontakta na stazi i kazne od 10 sekundi, britanska novinarka postavila je pitanje koje se mnogi nisu usudili izreći, je li do sudara došlo namjerno.

I dok je dio novinarske zajednice kasnije istaknuo da je riječ o legitimnom i profesionalnom pitanju, reakcije dijela publike bile su potpuno suprotne.

Nakon intervjua, Brookes je postala meta žestokih komentara na društvenim mrežama. Umjesto rasprave o sportskom aspektu situacije, fokus se brzo prelio na osobne uvrede i napade.

Kasnije je otkrila kako su poruke koje je primila bile izrazito teške i uznemirujuće, uključujući i osobne diskreditacije koje su nadilazile sportsku temu.

Zbog svega, odlučila je ograničiti interakciju na svojim profilima, naglašavajući kako je riječ o sportskom natjecanju, a ne o osobnim sukobima.

U trenutku kada je objavila odlazak iz Sky Sportsa, Brookes nije izravno povezala svoju odluku s kontroverzom oko intervjua. Istaknula je tek da kreće u nove profesionalne izazove, uz poruku da Formula 1 i dalje ostaje dio njezina života.

“Napustila sam Sky F1 tim, ali i dalje ću biti povezana sa sportom,” poručila je, dodajući kako se raduje novim projektima.

Njezin rad u Formuli 1 obilježili su brojni intervjui s vozačima i trenuci iz samog srca paddocka, a posebno se izdvaja upravo razgovor iz Barcelone koji je potaknuo lavinu reakcija.