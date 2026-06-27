Poznata novinarka napustila Formulu 1: Javnost je pamti po sukobu s Verstappenom
Nakon intervjua, Brookes je postala meta žestokih komentara na društvenim mrežama.
Odlazak jedne od najprepoznatljivijih lica Sky Sports F1 prijenosa, Rachel Brookes, zatvara poglavlje koje je trajalo više od desetljeća. Britanska novinarka napustila je redakciju nakon 14 godina rada u Formuli 1, u trenutku kada je ponovno otvorena rasprava o pritiscima koje sportski novinari trpe na društvenim mrežama, javlja Mirror.
Iako njezin profesionalni angažman u paddocku nije bio pod znakom pitanja, Brookes se prošle godine našla u središtu pažnje zbog jednog intervjua koji je izazvao burne reakcije.
Sve je počelo nakon Velike nagrade Španjolske prošle godine, kada je Max Verstappen bio u središtu incidenta s Georgeom Russellom. Nakon kontakta na stazi i kazne od 10 sekundi, britanska novinarka postavila je pitanje koje se mnogi nisu usudili izreći, je li do sudara došlo namjerno.
I dok je dio novinarske zajednice kasnije istaknuo da je riječ o legitimnom i profesionalnom pitanju, reakcije dijela publike bile su potpuno suprotne.
Nakon intervjua, Brookes je postala meta žestokih komentara na društvenim mrežama. Umjesto rasprave o sportskom aspektu situacije, fokus se brzo prelio na osobne uvrede i napade.
Kasnije je otkrila kako su poruke koje je primila bile izrazito teške i uznemirujuće, uključujući i osobne diskreditacije koje su nadilazile sportsku temu.
Zbog svega, odlučila je ograničiti interakciju na svojim profilima, naglašavajući kako je riječ o sportskom natjecanju, a ne o osobnim sukobima.
U trenutku kada je objavila odlazak iz Sky Sportsa, Brookes nije izravno povezala svoju odluku s kontroverzom oko intervjua. Istaknula je tek da kreće u nove profesionalne izazove, uz poruku da Formula 1 i dalje ostaje dio njezina života.
“Napustila sam Sky F1 tim, ali i dalje ću biti povezana sa sportom,” poručila je, dodajući kako se raduje novim projektima.
Njezin rad u Formuli 1 obilježili su brojni intervjui s vozačima i trenuci iz samog srca paddocka, a posebno se izdvaja upravo razgovor iz Barcelone koji je potaknuo lavinu reakcija.