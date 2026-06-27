Izbornik Gane najavio drukčiju utakmicu s Vatrenima: 'Ne znam hoće li biti rock 'n' roll ili tango'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

KRITIZIRAO SUCE /

Reprezentacija Gane je, bez obzira na ishod utakmice s Hrvatskom, potvrdila plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. U prva dva nastupa Gana je osvojila četiri boda bez primljenog pogotka te je trenutačno druga u skupini.

U posljednji susret grupne faze ulaze rasterećeni, no glavna tema na konferenciji za medije uoči dvoboja s Vatrenima bilo je suđenje. Smatraju, naime, da su oštećeni u remiju protiv Engleske.

Više pogledajte u videu.