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KRITIZIRAO SUCE /

Izbornik Gane najavio drukčiju utakmicu s Vatrenima: 'Ne znam hoće li biti rock 'n' roll ili tango'

Reprezentacija Gane je, bez obzira na ishod utakmice s Hrvatskom, potvrdila plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. U prva dva nastupa Gana je osvojila četiri boda bez primljenog pogotka te je trenutačno druga u skupini.

U posljednji susret grupne faze ulaze rasterećeni, no glavna tema na konferenciji za medije uoči dvoboja s Vatrenima bilo je suđenje. Smatraju, naime, da su oštećeni u remiju protiv Engleske.

Više pogledajte u videu.

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27.6.2026.
17:26
RTL Danas
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Gana
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