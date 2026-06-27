Izbornik Gane najavio drukčiju utakmicu s Vatrenima: 'Ne znam hoće li biti rock 'n' roll ili tango'

PHILADELPHIJA GORI /
Ova snimka sve je oduševila: Hrvatski navijači sreli mladence na ulici, pogledajte lude scene
Reprezentacija Gane je, bez obzira na ishod utakmice s Hrvatskom, potvrdila plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva. U prva dva nastupa Gana je osvojila četiri boda bez primljenog pogotka te je trenutačno druga u skupini.
U posljednji susret grupne faze ulaze rasterećeni, no glavna tema na konferenciji za medije uoči dvoboja s Vatrenima bilo je suđenje. Smatraju, naime, da su oštećeni u remiju protiv Engleske.
Više pogledajte u videu.