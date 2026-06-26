'Dječja igra postala opasna': Nakon teške nesreće liječnici i HGSS poslali ozbiljna upozorenja

Prijelom natkoljenice i kuka teško se liječi jer često dovodi do poremećaja rasta i deformiteta. Posljedica je to pada trinaestogodišnjaka s električnog romobila. Operiran je u zagrebačkom KBC-u, gdje liječnici upozoravaju da ovakvih teških dječjih ozljeda posljednjih godina ima sve više.

"Baš kod električnih romobila su ozljede glave, lica, kranio-cerebralne ozljede, odnosno mozga prvenstveno i kompliciranije vrste prijeloma koje nisu tipične za dječju dob – radi se o prijelomima koji nastaju kod prijenosa velike energije", pojašnjava specijalist dječje kirurgije na KBC-u Zagreb Dino Papeš.

Većina ozlijeđene djece ima između 12 i 14 godina i povećanu tjelesnu masu. Upravo zato padovi završavaju težim ozljedama, a posljedice mogu biti trajne.

"Kada bi čovjek radio statistiku, ne bi možda vidio značajan porast u smrtnosti djece od električnih romobila, ali bi svakako vidio porast u učestalosti ozljeda koje dovode do neke vrste invaliditeta, a to su posebno ozljede mozga", dodaje Papeš.

Skočio broj nesreća

Broj nesreća s električnim romobilima naglo je porastao. Prema podacima MUP-a, s 56 zabilježenih nesreća u 2022. broj je prošle godine narastao na čak 620 - više od tisuću posto. Samo u prvih pet mjeseci ove godine zabilježeno je gotovo 200 takvih nesreća. Od 2022. do danas u nesrećama s električnim romobilima poginulo je šestero ljudi, a gotovo polovicu sudionika u tim nesrećama čine maloljetnici.

"Ovo je prvi put u povijesti da je dječja igračka postala veoma opasno prijevozno sredstvo koje sudjeluje u javnom prometu. Najveća opasnost je u veličini kotača i ovjesu koji ne postoji, relativno mali kotači na romobilu da bi izazvali adekvatnu ciklistiku moraju se brzo okretati, a bilo kakva neravnina na kolniku vrlo lako destabilizira vozača", ističe profesor na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i sudski vještak za promet Krunoslav Ormuž.

'Pripazite na djecu'

Pravobraniteljica upozorava da su tijekom ljetnih praznika djeca izložena većim rizicima. Uz obijesnu vožnju električnim romobilima, više vremena provode bez nadzora odraslih, zbog čega apelira na roditelje da pripaze na još situacija.

"S obzirom na ove ljetne vrućine velik broj djece je na bazenima, na kupalištima. Pitom je važno voditi računa o sigurnosti djece. Opet smo svjedoci tragičnog događaja koji se prošli tjedan dogodio, dijete se kupalo na rijeci i nisu bile osigurane sve mjere sigurnosti koje su potrebne“, podsjeća pravobraniteljica Tatjana Katkić Stanić.

HGSS: Ispod površine vode kriju se brojne opasnosti

Sve je više intervencija na rijekama i jezerima. Iz HGSS-a zato apeliraju na kupače da izbjegavaju neuređena kupališta bez spasilaca.

"Ispod površine vode se kriju brojne opasnosti, ne samo u velikim razlikama u temperaturi, već i u neuređenom dnu, raznim biljkama. Treba paziti, ne smijemo djecu puštat same, trebaom ih imati pod nadzorom, čak i ako mislimo da poznamo rijeku, jezero ili more", ističe HGSS-ovac Tomislav Crnković.

Kako bi ljeto svima bilo zabavno, prije svega treba biti sigurno.