Ganski vrač prijeti da će baciti urok na Hrvatsku, ali Vatreni imaju 'tajno oružje'

ODLUČUJUĆI OGLED /

Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Philadelphiju, gdje je u subotu u 23:00 očekuje odlučujući ogled protiv Gane u borbi za plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Bit će to utakmica u kojoj postoje brojne "kalkulacije", ali i utakmica u kojoj se očekuje da će Hrvatska napadati, a Gana se braniti. Gana dosad nije primila pogodak na turniru, a prosječan posjed lopte iznosi joj 30 %. No, svejedno je osvojila četiri boda u dvije utakmice, a kako javlja Marko Vargek, ključ tog uspjeha su kontranapadi i brzina.

Upitno je koliku je ulogu u tome imao i vrač koji je postao "ikona" ganskog remija s Engleskom, ali i Hrvatska ima "oružje" za taj "problem".

"Pojavila se priča kako će ganski vrač, koji je bacio urok na Harryja Kanea, isto učiniti i hrvatskoj reprezentaciji, a hrvatski svećenik Marius Dolčić blagoslovit će hrvatsku zastavu koja će se naći na stadionu, na kojem se očekuje od 10 do 15 tisuća navijača", rekao je novinar RTL-a Marko Vargek.

A što uoči utakmice misle Nikola Moro i Joško Gvardiol, pogledajte u videu na vrhu teksta.