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Bizarna situacija prije Hrvatske: Kako će Gana igrati bez ključnog igrača?

Bizarna situacija prije Hrvatske: Kako će Gana igrati bez ključnog igrača?
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Foto: Pedersen/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Kako god završilo, situacija s Parteyjem dodatno komplicira planove Gane

26.6.2026.
12:45
Sportski.net
Pedersen/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Gana je uoči ogleda s Hrvatskom gotovo osigurala plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva. S četiri osvojena boda, nakon pobjede nad Panamom i remija s Engleskom, “Crne zvijezde” bi i u slučaju poraza u posljednjem kolu skupine L trebale proći kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi.

U fokusu javnosti ponovno se našao Thomas Partey, jedan od ključnih igrača Gane, koji zbog optužbi za silovanje i problema s vizom za Kanadu nije mogao nastupiti protiv Paname. Unatoč pokušajima saveza i državnih vlasti, kanadske službe nisu promijenile odluku, a FIFA se u cijeli slučaj nije uključila.

Problem za Ganu ostaje i potencijalni rasplet skupine. Ako završe drugo, igrali bi protiv drugoplasirane momčadi skupine K u Kanadi, gdje Partey i dalje ne može ući. S trećim mjestom utakmica bi ih vodila u SAD, no veznjak bi i tada bio dostupan samo do eventualnog puta u Kanadu u sljedećoj fazi.

Kako god završilo, situacija s Parteyjem dodatno komplicira planove Gane uoči ključnog dvoboja s Hrvatskom. Vatrenima pobjeda donosi siguran prolaz, remi gotovo sigurno osigurava nastavak turnira, dok bi poraz značio čekanje raspleta u ostalim skupinama i neizvjesan put dalje.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaGana
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